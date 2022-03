FCK's hovedpine: Selvfølgelig siger jeg ja

FC København skal møde PSV Eindhoven torsdag uden en angriber. Derfor må holdets andre offensive profiler tage rollen på sig. Midtbanespilleren Jens Stage er ikke afvisende for at skulle være spydspids i startopstillingen

Det startede med en kæmpe bommert.

FC København registrerede inden forårssæsonens begyndelse nyindkøbte Khouma Babacar som angriber til de europæiske kampe. De havde bare misset, at han har karantæne i to kampe efter et rødt kort i en Europa League-kvalifikationskamp i 2020 for sin tidligere klub, Alanyaspor.

Derfor må løverne sætte en af deres andre offensive spillere på toppen, når de møder PSV Eindhoven i ottendedelsfinalerne af Conference League.

Jens Stage, der normalt spiller på midtbanen, afviser ikke, at han kan være en kandidat til positionen.

- Hvis Jess (Thorup red.) spørger mig, om jeg vil derop og spille, så siger jeg selvfølgelig ja, men jeg ved ikke, om det er den bedste idé, siger han.

Spanske Pep Biel er noteret for to mål i seks kampe for FC København i Conference League. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

FCK's midterforsvarer Nicolai Boilesen smider også Pep Biels navn i puljen over kandidater til angriberrollen.

- Jeg kan huske, vi har spillet et helt efterår, hvor Pep (Biel red.) var falsk 9'er, så det er ikke fordi, vi skal ud og opfinde den dybe tallerken, siger han og fortsætter.

- Selvfølgelig kommer vi til at savne de angribere, der ikke kan være med, men vi spiller stadig med 11 mand og med en angriber oppe foran i en eller anden forstand.

Cheftræner Jess Thorup var selv ikke meget for at dele sine overvejelser, i forhold til hvem der skal spille angriber, da han blev spurgt ind til det efter FCK's træning tirsdag.

- Ja det ved jeg ikke... Det får du at se på torsdag.

Til Holland for at score

FC København tager til Holland med tre clean sheets i bagagen ud af tre mulige, efter Superligaen blev skudt i gang igen.

Men Thorup er overbevist om, at et solidt forsvar ikke er nok.

- Vi kommer ikke derned for at forsvare, for så har vi ikke en chance, siger han.

Hovedstadsklubben har scoret syv mål i samme tre kampe, så både defensiven og offensiven har fået den bedst mulige optakt til det europæiske brag. Selvfølgelig er situationen en lidt anden til denne kamp, da de tager afsted uden en angriber.

Nicolai Boilesen spillede fra 2011-2016 for Ajax og har derfor et kendskab til de hollandske klubbers spillestil.

- Vi ved godt, at hvis vi overlader initiativet til et hollandsk hold, så kommer de til at spille os rundt i 90 minutter, siger han.

Nicolai Boilesen spillede 72 kampe i Ajax-trøjen. Foto: Tariq Mikkel Khan/POLFOTO

Han pointerer, at PSV's styrker ligger hos de offensive spillere.

- De har noget individuel kvalitet oppe foran. De fire forreste er dygtige fodboldspillere, og de kan virkelig noget på egen hånd.

FC København tørner sammen med PSV torsdag aften på udebane. 17. marts bliver det omvendte opgør spillet i Parken.

FCK blev nummer et i gruppespillet i Conference League med fem sejre og ét nederlag.

Kampen starter torsdag 21:00, og den kan følges live på ekstrabladet.dk.

