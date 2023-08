FCK's Jóhannesson til lægetjek i tysk klub

Først røg Hakon Haraldsson.

Nu er et nyt islandsk exit i FC København på trapperne.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger gennemgår 20-årige Ísak Bergmann Jóhannesson nemlig et lægetjek i Fortuna Düsseldorf i de her timer.

Københavnerne er enige med 2. Bundesliga-klubben om en lejeaftale frem til sommer, og alt forventes at falde på plads i løbet af tirsdagen.

Dermed kan den talentfulde islænding, der har bøvlet med spilletiden i FCK, snart kalde sig Fortuna Düsseldorf-spiller.

Som Ekstra Bladet forstår det, er der inkluderet en købsoption i aftalen.

Så kan tyskerne lide, hvad de ser, kan de gøre samarbejdet permanent.

Islændingen befinder sig i Tyskland og deltager altså ikke i forberedelserne frem mod FCK's vigtige Champions League-kvalifikationskamp mod Sparta Prag senere i Parken.

Senest var Jóhannesson med i søndagens storsejr over Randers, men han måtte se til fra bænken, da holdkammeraterne skilte kronjyderne helt ad.

Foto: Jens Dresling

Helt generelt har spilletiden ikke været tilfredsstillende for den unge offensive midtbanespiller, der nu søger nye græsgange.

Indhoppene har været sporadiske, og man skal tilbage til en venskabskamp i juli mod Silkeborg for at finde den seneste gang, Jóhannesson fik 90 minutter i benene for FCK.

Allerede tilbage i slutningen af juni, kunne Ekstra Bladet berette, at det med al sandsynlighed ville blive til et exit i løbet af sommeren.

Han blev ellers købt dyrt ind for to år siden fra svenske Norrköping, hvor han havde vist sig frem som et yderst lovende talent.