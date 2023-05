FCK's lange vej til drømmeland

FCK vil være seedet hele vejen for at indløse billet til Champions League for andet år i træk, hvor de blandt andet kan møde Brian Priskes Sparta Prag

Mens FC København fejrer det andet mesterskab i træk og den 15. mesterskabstitel i historien, kan drømmene, håbet og forventningerne om Champions League så småt begynde for Jacob Neestrup.

Nu skal sportsdirektør Peter Christiansen i gang med at trimme truppen og optimere den, så FC København står bedst muligt rustet til at gentage kunststykket fra sidste sommer.

Jordan Larsson jubler over, at guldet kom hjem. Han er en af dem, som sportschef Peter Christiansen skal beslutte, om han skal købes fri. Prisen er 15 mio. kr. i Schalke 04. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Men det bliver en lang og besværlig rejse, som FC København skal ud på, hvis de for sjette gang i historien skal i Champions League-gruppespillet.

Fordelen for Jacob Neestrups mandskab er imidlertid, at de vil være seedet på hele rejsen mod drømmeland. Det betyder, at FCK slipper for et par grimme modstandere undervejs.

Med en samlet plads som nummer 44 på den europæiske rangliste er FCK nemlig højt rangeret i forhold til modstanderne på rejsen til Champions League.

Den europæiske rejse indledes 25.-26. juli, når de danske mestre træder ind i anden kval-runde. Her kan modstanderne blandt andet blive:

Jacob Neestrup har på otte måneder ført FCK til både guld og pokaltitel. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Hvis FCK løser opgaven og spiller sig videre til tredje kval-runde, stiger kvaliteten hos modstanderne en smule. Det kan blandt andet ende med Brian Priskes tjekkiske mesterhold fra Sparta Prag.

Her er nogle af de modstandere, som FCK kan møde i tredje kval-runde:

Hvis FCK klarer de to kval-runder, er de sikret Europa League-gruppespil. Det er også, hvad klubben har budgetteret med.

Men kommer de forbi de to første europæiske forhindringer, venter en playoff-runde, hvor FC København så skal forsøge at gentage kunststykket fra sidste år, hvor de ekspederede tyrkiske Trabzonspor ud.

Kamil Grabara får sig en kæmpe øl for at fejre mesterskabet. Spørgsmålet er nu, om han bliver solgt i sommerens transfervindue. Ved siden af ham er Mohamed Daramy, der skal retur til Ajax. Foto: Kenneth Meyer

Her kan de mulige modstandere blive:

Hvis FC København lever op til seedningen, står de således til at indløse billet til Champions League-gruppespillet, hvor de vil blive rangeret i fjerde seedningslag sammen med blandt andre Newcastle, Union Berlin, Lens og Celtic.

Faktisk skal kun én af holdene i de øvre seedningslag kikse for, at FCK kan ryge op i tredje seedningslag. De ligger lige nu som bedst rangeret mandskab i fjerde seedningslag.

Fodboldforretningen FC København gav sidste år et overskud på hele 167,8 mio. kr., hvor indtægterne fra Champions League var en stor bidragsyder til det fornemme resultat.

FC København har i forventningerne til 2023 budgetteret med Europa League- gruppespil. Og det betyder, at FC København skal klare to runder (anden og tredje kval-runde) i Europa for at sikre sig pladsen i Europa League-gruppespillet.

Økonomisk er der formentlig mere end 160 mio. kr. i forskel på at kvalificere sig til Champions League i forhold til Europa League.

