FCK's millionindkøb rejst hjem

Det er ikke meget, FCK-fansene har set til det milliondyre indkøb Akinkunmi Amoo.

Den unge nigerianer er noteret for blot fire kampe i FC København og har siden september siddet ude med en alvorlig knæskade.

Nu er den 20-årige kantspiller med FCK's tilladelse rejst tilbage til hjemlandet for at besøge sin familie. I den forbindelse genoptræner han med det nigerianske fodboldforbunds sundhedsstab, så længe han er der.

Det bekræfter FC København over for Ekstra Bladet, hvor de samtidig oplyser, at klubben er i løbende kontakt med forbundet.

Det var det nigerianske medie Score Nigeria, der tidligere tirsdag kunne berette, at Amoo genoptrænede i hovedstaden Abuja. Her er landets U20-landshold lige nu samlet forud for VM-slutrunden senere på måneden.

Ifølge mediet ligner Akinkunmi Amoo ikke en spiller, der er i form, og ifølge FCK er han stadig et stykke fra at være klar igen og ventes tidligst tilbage engang til sommer.

Sidste januar betalte FC København hele 33 millioner kroner for Hammarby-profilen, der blev udstyret med en kontrakt frem til 2026.

I den forbindelse kaldte sportsdirektør Peter Christiansen ham for 'en af de mest interessante unge spillere i skandinavisk fodbold.'

Men det er yderst begrænset, hvad FCK har fået ud af stortalentet, der ikke har været i aktion siden 19. august sidste år, hvor han fik de sidste 22 minutter mod Lyngby.

Akinkunmi Amoo er noteret for en enkelt scoring i FC København.