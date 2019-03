FCK's nye rigmand: Fansene må godt være skeptiske

Lars Seier håber, at han kan overbevise de fans, der er skeptiske over for hans indtræden i klubben

Liberalisten Lars Seier går ikke fuldstændig i spænd med FC Københavns store fangruppe.

Siden offentliggørelsen af hans aktieopkøb i mandags har der på diverse fan-fora været skepsis omkring rigmanden og hans intentioner med klubben.

Den side af sagen forstår han godt selv. Men han frygter ikke det videre forløb.

- Det kan jeg da godt følge, men jeg vil gerne have fansene til at forstå, at jeg også er FCK-fan.

- Jeg synes, at det er vigtigt at opbygge en god forretning. Jeg håber, at dem, der ikke kan lide mig, vil komme til at holde af mig. Det er fint, at de vil se mig an, men de skal vide, at jeg holder af klubben, siger han.

Og så forsikrer han, at han ingen intentioner har om at sælge sine aktier lige med det første.

- Jeg har haft dem i tre dage. Det er lige tidligt nok overhovedet at tænke på det.

- Jeg synes også, at der ligger en vis forpligtigelse i at hedde FC København og være repræsentant for hovedstaden.

- Klubben ligger mere naturligt på danske hænder og på folk, der er engagerede i at udvikle klubben. I forhold til en udenlandsk kapitalfond, der kan have alle mulige mærkelige ideer om, hvordan man rent økonomisk kan udvikle klubben, siger Lars Seier Christensen.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Lars Seier om kæmpe FCK-investering: - Det er gået meget hurtigt

Se også: FCK-legende får 'afskedsgave': - Jeg blev pålagt en ekstra opgave

Se også: Lars Seier på storindkøb i FCK