FCK's nye våben: Hyrer kendt specialist

Jess Thorups seneste våben i FC København er en indkasttræner.

Københavnerne har hyret Thomas Grønnemark, der blandt andet er kendt for sit arbejde i Liverpool.

45-årige Grønnemark havde onsdag første arbejdsdag i FCK, og der blev trænet indkast som aldrig før på anlægget på Frederiksberg.

Hele seancen blev afsluttet med, at målebåndet blev rullet ud, så Grønnemark og FCK's trænerstab kunne se, hvor langt spillerne kunne kaste.

Karlo Bartolec vandt ikke overraskende med et kast på omkring 35 meter, men der er plads til forbedring, og det er også i det lys, at Grønnemarks tilstedeværelse skal ses.

- Jeg kan godt li’ at arbejde med detaljen. Kan vi gøre noget, skal vi jo gøre det kalde nogle eksperter ind, der kan hjælpe os til at blive bedre.

- Det er ikke, fordi vi kun kommer til at have fokus på lange indkast. For mig handler det i lige så høj grad om at forsvare et indkast midt på banen og bevare bolden, siger Jess Thorup til Ekstra Bladet.

Thomas Grønnemark har arbejdet med indkast siden 2004 og hjulpet adskillige danske og europæiske klubber.

Mest kendt er han nok for sin rolle i Liverpool, hvor han blev headhuntet af Jürgen Klopp.

Thomas Grønnemark havde tidligere verdensrekorden i indkast. Han kastede 51,33 meter. Foto: Gisle Thorsen

Jess Thorup har arbejdet med ham i både FC Midtjylland og Gent, og alt tyder på, at det også ender med et længere samarbejde i København.

- Nu er han her i dag og i morgen, og kommer en gang mere, inden sæsonen slutter. Så ser vi, om vi skal lave en permanent aftaler, hvor han kommer her og er med i opstarten og hen over sæsonen.

- Det handler om, hvad vi kan gøre som hold, og så skal vi også se på, hvem der individuelt skal arbejdes videre med, så vi kan få flere strenge at spille på, siger Jess Thorup.

Allerede søndag får han at se, om der har været en 'Grønnemark-effekt' i FC København, når han møder sin tidligere klub FC Midtjylland i Parken.

FCK-spillerne fik onsdag målt, hvor langt de kan kaste. Der er plads til forbedring mange steder... Foto: Gisle Thorsen

Det bliver uden Mathias 'Zanka' Jørgensen, da FCK ikke havde held med deres appel.

'Zanka' så søndag gult på Brøndby Stadion i forbindelse med et VAR-tjek.

Tidligere på året fik landsholdsforsvareren en advarsel i forbindelse med et straffespark mod SønderjyskE, som senere blev kaldt fejlagtigt.

FCK bad Disciplinærinstansen tage stilling til det gule kort, men blev afvist, da tidsfristen for at protestere var overskredet.

'Zanka' har derfor optjent så mange point, at han er i karantæne søndag.

- Vi synes ikke, at nogle af dem er retfærdige, men de har fundet hjemmel til at gøre det, og derfor står det gule kort mod Brøndby ved magt.

- Det er lidt træls, men vi tager det til efterretning og skal have fundet en løsning på, hvordan vi gør det mod FC Midtjylland, siger Jess Thorup, der efter alt at dømme giver comeback til Andreas Bjelland mod midtjyderne.

Mathias 'Zanka' Jørgensen havde onsdag ikke lyst til at kommentere kendelsen fra Disciplinærinstansen.

