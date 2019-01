FCK's stjerneindkøb allerede på græs: - Koldt … men meget rart

Guillermo Varela var fredag for første gang på træningsbanen i sin nye klub. Den 25-årige VM-back fra Uruguay har været skadet siden slutrunden i Rusland, men mærker fremgang og håber at være klar til kamp om en måneds tid

FREDERIKSBERG (Ekstra Bladet): Planen var Europa, men han havde ikke regnet med i begyndelsen af januar at løbe rundt på et træningsanlæg i et vinterkoldt land, der ikke er meget større end hans eget, Uruguay.

Guillermo Varela håbede på et af de store lande. Spanien, Italien, England. Der, hvor alle fodboldspillere drømmer sig hen.

Han når det nok en dag, men lige nu har han adresse i København.

- Men det er rigtig dejligt at være her. Koldt … men meget rart. København er en god by, siger Guillermo Varela til Ekstra Bladet.

Det er ikke meget mere end et halvt år siden, at han spillede sammen med Luis Suárez, Edinson Cavani og Diego Godín under VM i Rusland.

Tanken var, at 25-årige Varela skulle sælges til en klub fra en af de traditionelt store europæiske fodboldligaer efter slutrunden, men en skade kom i vejen.

Den lille højre back har ikke spillet betydende kampe siden slutrunden i Rusland, og skaden er årsagen til, at FCK overhovedet fik en mulighed for at komme i nærheden af den uruguayanske VM-spiller.

- Det er længe at være ude med skade, siger Varela og peger ned på sin ene læg.

Det er koldt i København i januar, når man kommer direkte fra sydamerikansk sommer. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Den har været problemet, men fredag var han trods alt på græs for første gang på FCK’s anlæg tæt ved KB Hallen og trænede med i fuldt omfang med sine nye holdkammerater.

- Det går bedre dag for dag. Jeg arbejder hårdt på at blive klar, og jeg tror, at jeg vil være meget tæt på at kunne spille om en måned. Det håber jeg, siger Guillermo Varela.

Et godt skridt

Af medier er kun Ekstra Bladet til stede ved FCK’s første egentlige træning i 2019, fans er der ingen af.

Det hele er noget mindre, end Varela er vant til.

Han har trods alt spillet 11 kampe for selveste Manchester United, han fik en sæson på Real Madrids reservehold under Zinedine Zidanes ledelse og har også været et smut forbi Frankfurt i Bundesligaen.

Det er en forholdsvis rutineret spiller, som FC København har købt for 13 mio. kr. i Peñarol, men også en spiller, der aldrig helt har fået fodfæste i Europa.

Guillermo Varela i aktion under fredagens træning. Også Viktor Fischer (tv.) var tilbage efter sine ankelproblemer. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Det skal tiden hos københavnerne give ham. FC København skal være et afsæt for Varela til en af de større europæiske klubber, der trak sig, da skaden meldte sin uønskede ankomst.

- København er en god chance for mig efter min skade. Jeg har brug for at spille, så selvfølgelig er det godt for mig at være her.

- Jeg kendte lidt til klubben, og Oscar kom til Uruguay for at tale med mig om København. Han fortalte, at det ville være en god klub og er godt skridt for mig, siger Guillermo Varela.

Alle hjælper

Oskar hedder Olsen til efternavn og er en norsk agent. Han driver sin forretning fra Mexico City og var involveret i handlen, der sendte Varela til København.

Olsen har aktuelt Federico Santander i sin stald, og i FCK håber man, at klubbens nye nummer 2 kan blive en lige så stor sydamerikansk succes som sin paraguayanske forgænger.

Hvad angår engelsk er han allerede langt foran den store angriber, og FCK håber, at det kan være med til at gøre overgangen fra sydamerikansk sommer til københavnsk vinter mindre brat.

FCK's sundhedschef, David Cosgrave, i selskab med klubbens nyindkøb Guillermo Varela. Foto: Anders Kjærbye/Ritzau Scanpix

Backen, der har glinsende øreringe i begge ører, virker i hvert fald ganske godt tilfreds med tilværelsen på sin første rigtige arbejdsdag i sin nye klub.

- Det er gode spillere og gode personer. Alle hjælper mig, så jeg føler mig godt tilpas her i København, siger Varela, der allerede har fået en ven i sundhedschefen David Cosgrave, der ud over at gøre nyindkøbet kampklar og også deltager i integrationsarbejdet af landsholdsspilleren fra Uruguay.

- Jeg har set lidt af byen, når jeg har været ude og spise med min ven Dave. Det virker til at være en rigtig fin by, og jeg er glad for at være her, selv om det er lidt koldt, griner Guillermo Varela, der skal være glad for, at han ikke oplevede den danske vinter sidste år…

