FCK's store krise: - Ellers er toget kørt

Imens mesterskabsspillet i Superligaen spidser til, står FC København i klubbens største krise under Jacob Neestrup, siger eksperter. Der er særligt én ting, der kan sætte en stopper for mesterskabsdrømmene

Der er krise i FC København.

Siden mesterskabsspillet gik i gang, har de forsvarende mestre blot hentet syv point, hvilket gør FCK til det mest formsvage hold.

I mandagens nederlag mod FC Nordsjælland fik både Kevin Diks og Denis Vavro karantæne. Dertil er Nicolai Boilesen og Davit Khocholava ude med skader, så klubbens eneste kampklare centrale forsvarsspiller til søndagens derby mod Brøndby er Valdemar Lund, som vel nok er femtevalg på positionen.

Sidste gang Lund var i aktion mod FC Nordsjælland i pokalsemifinalen, spillede han forfærdeligt - blot ti minutter inde i kampen havde han både givet Mads Bidstrup en friløber samt begået et straffespark. Han blev flået ud i pausen.

De mange skader og de svingende præstationer på banen har kastet træner Jacob Neestrup ud i sin største krise i FCK, siden han overtog trænerposten fra Jess Thorup i efteråret 2022.

FCK-træner Jacob Neestrup står lige nu midt i sin største krise i FC København. Foto: Tariq Mikkel Khan

En kæmpe test

Det siger fodboldekspert Mikkel Bischoff:

- Alt er gået én vej for Jacob Neestrup, siden han tog over under vanskelige vilkår i efteråret. Men nu rammer den første rigtige krise med ham i spidsen.

- Og den kommer på det værst tænkelige tidspunkt.

- Hvordan håndterer han krisen?

- Jeg synes, at han kommunikativt gør det rigtig fint. Han er bundærlig, så han udstråler en tro på, at det er noget, de kan fikse. Han virker ikke rådvild.

Thomas Gravesen, den tidligere landsholdsspiller og nuværende ekspert på Discovery+, kalder det en 'kæmpe test' for Neestrup.

- Det er det store flagskib, der er rendt ind i massive problemer. De bliver nødt til at agere i den her situation, så det her er en kæmpe test for Jacob Neestrup for at finde løsningen.

Thomas Gravesen er klar i spyttet: FCK skal vinde mod Brøndby på søndag. Ellers er toget kørt. Foto: Anders Brohus

Toget kører videre

De to eksperter er enige i, at det er defensiven, der halter hos de forsvarende mestre. Og det er mængden af skader og manglende spillere, der kan stikke en kæp i hjulet på mesterskabsdrømmene i hovedstaden.

- Hvis vi kigger på de seneste kampe, så har de simpelthen indkasseret for mange mål. Da Neestrup kom ind som træner i efteråret, var defensiven bundsolid, og nu har de bevæget sig over i en uheldig retning, hvor de måske er mere sprudlende i angrebet, men knap så solide i forsvaret, siger Mikkel Bischoff.

- De spillere, Jacob Neestrup har til rådighed lige nu, er simpelthen bare ikke lige så gode som de bedste 11, og det er det, problemet bunder i, supplerer Thomas Gravesen.

Han er ved at falde på halen over denne sæson i Superligaen.

- Jeg er så imponeret over den her Superliga. Det gælder alle klubber. De har vist, at Superligaen er kommet op på et niveau, hvor der bare ikke er plads til fejltagelser.

- De skal spille fire ultimative kampe her til sidst, og de starter med en kæmpe prøve på Brøndby Stadion. De skal være klar, og de skal vinde, for ellers er toget kørt, siger han.