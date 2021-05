FCK's store millionsats: Kniven for struben

Der står ikke kun tre point på spil for FC København onsdag aften, når guldfavoritterne fra FC Midtjylland gæster Parken i sæsonens sidste hjemmekamp.

Her står der reelt mange millioner på spil for det børsnoterede selskab, Parken.

For de krystalklare forventninger til FC København i sæsonen er stadig kvalifikation til Europa League-gruppespillet.

Det er faktisk hele forudsætningen for at opfylde målsætningen om et årsresultat, der lander mellem 0-75 mio. kr. i plus for Parken.

Tirsdag landede resultatet for Parkens første kvartal med et minus på 52,5 mio. kr. Til trods for slingrekursen i Superligaen var der ikke skruet ned for den sportslige ambition om et Europa League-gruppespil.

FC København holder liv i det spinkle håb om Europa League-kvalifikation, hvis de vinder over FC Midtjylland. Uafgjort kan de risikere slet ikke at få glæde af, hvis Brøndby torsdag vinder mod AGF.

Det er kun første- og andenpladsen, der giver muligheder for at indfri den sportslige ambition.

Søndag 16. maj mødte FCK Brøndby, og stak en kæp i det vestegnske mesterskabshjul efter dramatisk derby i Parken.



Spillersalg sidste redning

Slutter FC København som nummer tre ender de på tredje klasse, fordi de træder ind i tredje kval-runde i den nyoprettede turnering Conference League. Her er forskellen stor på indtægtsmulighederne i de to turneringer.

Mens FCK kan forvente 70-100 mio. kr. for Europa League-gruppespillet, skal klubben ’kun’ regne med i niveauet 30-45 mio. kr., hvis det lykkes at kvalificere sig til Conference League-gruppespillet.

Derfor kan en nedjustering af forventningerne til årsregnskabet lure lige om hjørnet, hvis FC København taber onsdag aften.

Alternativt skal FCK hente de tabte gruppespils-millioner – anslået 30-60 mio. kr. - ind på store spillersalg de kommende tid.

FCK har ryggen mod muren, hvis ikke Parken skal nedjustere forventningerne til 2021. Her har man budgetteret med Europa League-gruppespil og 70-100 mio. kr. i indtægter. Det får man ikke, hvis holdet kun slutter som nummer tre. Foto; Lars Poulsen.

FCK skruer lidt ned

Faktisk har FC København skruet en smule ned for de sportslige forventninger til europæiske gruppespil.

I forbindelse med årsrapporten for 2020 kom det frem, at forventningerne ikke længere er at spille Champions League to ud af fem år.

Nu hedder målsætningen i Parken: Champions League ét, Europa League tre og Conference League ét år ud af en periode på fem år.

Men det er altså ikke i 2021, at ambitionen kun hedder Conference League.

Andenplads giver tre chancer

En sejr over FC Midtjylland vil altså holde liv i muligheden for andenpladsen, der også giver chancen for Champions League, hvor de vil træde ind i anden kvalrunde. Glipper det kommer der en ny mulighed i tredje kval-runde i Europa League, hvor FCK vil være seedet.

Her skal de klare tredje og fjerde kvalrunde for at sikre gruppespil.

Sidste mulighed i tilfælde af andenpladsen er fjerde kvalrunde i Conference League, hvor de også vil være seedede.