FCK's straffesparkshelt: De kan bare psyke mig

Jonas Wind har sparket mange straffespark, men aldrig et, der er blevet dømt efter sidste fløjt.

Landsholdsangriberen sikrede FCK et point i den dramatiske 3-3-kamp mod AGF, da han udnyttede det forsøg fra straffesparkspletten, som dommer Jørgen Daugbjerg Burchardt gav københavnere efter at have konsulteret VAR.

- Det var ret specielt, og jeg har aldrig prøvet noget lignende, men allerede i situationen, da Boilesen header den ind på hånden af ham (Benjamin Hvidt, red.), tænker jeg, at den kan der godt blive dømt for.

- Så jeg tager fat i bolden og fokuserer på, at der skal sparkes et straffespark. Der gik vel næsten fem minutter, men jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe holdet med at få et point, sagde Jonas Wind, der for sjette gang i denne Superliga-sæson scorede fra straffesparkspletten.

I sin seniortid har han fortsat kun brændt den ene gang mod Røde Stjerne i straffesparkskonkurrencen, og han levnede med sit hårde, præcise spark ikke Grabara nogen chance i AGF-målet.

Jonas Wind havde allerede dagen før kampen besluttet sig for, hvor han ville sparke, hvis FCK fik straffespark. Foto: Lars Poulsen

- Lørdag aften tænkte jeg, at jeg ville sparke til min egen venstre side, og den sad meget godt. Grabara er en god keeper, så den skal sparkes ind med god fart eller sidde yderligt.

- Mange siger, at straffespark bare skal sparkes ind, men alt pres er på skytten. Og jo flere spark der kommer, jo flere 'mind games' kører der inde fra keeperne og også fra mig selv, sagde Jonas Wind, der også blev forsøgt psyket af den polske målmand.

Han lagde sin drikkedunk lige bag mållinjen i højre side af målet, men Wind var ligeglad og sparkede bolden forbi både dunk og keeper.

- De kan gøre, hvad de vil for at psyke mig. Fair nok - det skal de lov til. Dommeren prøvede også at få mig ud af den.

- Han sagde, at bolden ikke lå på pletten. Som jeg kender reglerne, skal den bare være i berøring med pletten, men han ville have den ind helt centralt, så jeg skulle rykke bolden frem og tilbage et par gange, sagde 22-årige Wind, der foreløbig er noteret for 11 Superliga-scoringer i denne sæson.

