FCK's supertalent kan skrive historie

Han er kun 15, men alligevel tæt på at være Superliga-klar.

Ja, havde det ikke været for reglerne, havde Roony Bardghji formentlig allerede haft sin første tur på FCK-bænken.

Men det svenske stortalent må vente lidt endnu. Først når han bliver 16, må FC København bruge ham i Superligaen.

Det sker midt i november, og Roony Bardghji kan blive yngste FCK-debutant nogensinde, hvis træner Jess Thorup giver ham spilletid i en af efteråret to sidste kampe mod AGF eller AaB.

Lige nu indehaves rekorden af Kenneth Zohore.

Han var 16 år og 35 dage, da han fik sin første optræden i FCK-trøjen. Roony vil være endnu yngre, hvis det bliver til spilletid på denne side af nytår, og Thorup er ikke afvisende over for tanken.

- Det er ikke udelukket. Han har vist os til træning og i reserveholdskampe, at han kan indgå på lige vilkår med mange af de andre unge. Han har gjort det godt og vist, at han kan være med på det her niveau.

- Derfor har vi også haft ham så meget med til træning i den seneste periode, og vi kommer helt sikkert til at have ham endnu mere med i den næste periode for at se, om han er klar, siger FCK-træneren til Ekstra Bladet.

Roony Bardghji har allerede fået både trænings- og reserveholdskampe for københavnerne. Midt i oktober fik han en time mod 2. divisionsholdet Hillerød og scorede tilmed.

- Efter den kamp havde jeg helt sikkert overvejet, om han – med de problemer vi havde på det tidspunkt – kunne have været en mulighed.

- Nu er vi et andet sted. Der er andre, der har grebet chancen, men muligheden havde været det, hvis reglen (om at man skal være fyldt 16, red.) ikke havde været der, siger Jess Thorup.

FCK-træneren har spillet med masser af unge spillere i denne sæson.

Hele ni teenagere har fået spilletid i Superligaen, og det virker helt oplagt, at også Roony Bardghji får muligheden i denne sæson.

Spørgsmålet er bare, om det bliver før eller efter vinterpausen.

- Vi skal huske, at vi taler om en 15-årig gut. Det er voldsomt, at vi allerede nu snakker om, hvorvidt han kan komme i spil.

- Men for mig handler det ikke om alder. Om han er 15 eller 18. Det handler om, hvorvidt han er klar mentalt i forhold til at levere, siger Jess Thorup.

Roony Bardghji har længe været eftertragtet.

Superliga-minutter for FC København vil kun påvirke hans prisskilt i en positiv retning, men Jess Thorup afviser at sætte ham ind for hypens skyld.

- Vi skal sætte ham ind, hvis han kan gøre en forskel. Om han kommer i spil allerede i dette kalenderår, er svært for mig at sige, men han giver os nogle muligheder, siger Jess Thorup.

FC København hentede den unge svenske offensivspiller i Malmö FF i sommeren 2020.

På sin 15-års fødselsdag – 15. november 2020 – underskrev han en treårig aftale med københavnerne.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Giftigt venstreben

Roony Bardghji spiller allerede som 14-årig U19-fodbold i Malmö FF.

Han blev også ganske hurtigt rykket op omkring U19-holdet i FC København og spillede flere kampe for det hold i efteråret.

I denne sæson spiller han fast for FCK's U19-hold, der har vundet samtlige ni kampe. Foreløbig er det blevet til fire sæsonscoringer for svenskeren i U19-ligaen.

Han kan dække alle fire offensive pladser, men Jess Thorup ser ham lige nu primært som højrekant, hvor den udfordrende svensker kan trække ind i banen og afslutte med sit giftige venstreben.

Rooney Bardghji har været i FC København siden sommeren 2020. Klubben hentede ham i svenske Malmö FF. Foto: Ernst van Norde

Roony Bardghji spiller på det svenske U17-landshold, hvor der indtil videre er blevet til fem mål i seks kampe. Senest scorede han to gange, da Sverige spillede 2-2 mod Tjekkiet.

Roony Bardghji er født i Kuwait og kom til Sverige fra Syrien tilbage i 2012. Hans lillebror, Rayan, spiller i øvrigt også i FCK og er ganske talentfuld.