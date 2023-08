FCK's svinedyre flop: Så slemt står det til

Ekstra Bladet sender eksklusivt FC Københavns skæbnekamp mod Sparta Prag, og de danske mestre er enige om, at det bliver uhyre tæt

Andreas Cornelius vælter sig i millioner, men har bidraget med ganske få minutter og mål, siden han for et år siden vendte hjem til FC København

FC København har fået en forrygende sæsonstart, men én spiller glimrer ved sit fravær.

For igen-igen-igen-igen er det med Andreas Cornelius på sidelinjen.

Det var ellers ord som 'transferscoop', der gik igen, da den danske landholdsangriber 31. august 2022 blev præsenteret i hovedstaden, men godt et år senere er 'scoop' formentlig det sidste, der bliver sagt.

Dyreste nogensinde

For selvom Cornelius blev hentet hjem i en handel, der gjorde ham til Superligaens dyreste transfer nogensinde, og han blev udstyret med en lang kontrakt, der gjorde ham til lønkonge, så har det seneste år været et skadeshelvede uden lige for den 30-årige stjerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mareridtet ser ud til at fortsætte for 30-årige Andreas Cornelius. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Annonce:

FC Københavns ultravigtige returopgør mod Sparta Prag i Champions League tirsdag er således også uden den 193 centimeter høje topangriber, og lørdag kunne klubben melde ud, at der ikke kan sættes en dato på den nye skade, han døjer med.

I samme ombæring gjorde de det klart, at de ikke vil kommentere hans situation yderligere, før han er tilbage i omdrejninger. Nok er nok, må man forstå, om de mange spørgsmål, klubben har fået.

Skræmmende tal

Der var ellers lagt op til en frisk start i denne sæson, hvor Cornelius startede inde i sæsonpremieren mod Lyngby, men efter 89 minutter blev han skiftet ud, og siden har han ikke været at finde på holdkortet.

En stort slag for FC København og spilleren selv, der har spillet forsvindende lidt, siden han blev købt i tyrkiske Trabzonspor, hvor han var at finde i startopstillingen konstant.

Københavnerne har således spillet 42 kampe, siden den danske landsholdsspiller kom hjem. Heraf har Cornelius været på banen i 15. Det svarer til cirka 35 procent af kampene.

Sølle 764 minutter

Endnu værre ser det ud, hvis man dykker ned i antallet af minutter.

Annonce:

Sølle 764 minutter har stjerneangriberen været på banen for FCK, siden han vendte hjem, hvilket svarer til lige under 20 procent.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Andreas Cornelius kunne i sidste sæson juble over at være dansk mester, men spillede blot 507 minutter med nul mål til følge. Foto: Kenneth Meyer

Målmager uden mål

På scoringstavlen har Cornelius heller ikke bidraget med meget.

Danskeren har endnu til gode at score i Superligaen, og faktisk er det kun blevet til to scoringer, der begge faldt i pokalkampen mod Thisted tilbage i november.

Det er dermed forsvindende lidt, hvad FC København har fået ud af en spiller, der blev købt for 45 millioner kroner, og som hiver en årsløn på hele 12 millioner ud hvert år.

Det har som oftest været i civilt tøj, at man har set Andreas Cornelius. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Flyvende fra start

Alligevel har cheftræner Jacob Neestrup igen og igen gjort det klart, at han har svært ved at forstå den store interesse, der er for Cornelius' situation.

Annonce:

- Havde vi problemer med at score og tabte alle vores kampe, kunne jeg forstå interessen. Men jeg forstår interessen mindre, når vi lige har vundet The Double og samtidig er kommet flyvende fra start på sæsonen, lød det senest efter 2-1-sejren over OB.

Tirsdag aften skal FC København forsøge at fortsætte den gode stime af resultater, når der er mange, mange millioner på spil.

Efter 0-0 i det første opgør er spændingen på det højeste, når klubben gæster Sparta Prag i en duel om en plads i den afgørende playoffrunde til Champions League-gruppespillet.

Husk, at du har mulighed for at se braget eksklusivt med Ekstra Bladet+.

Du kan købe adgang til kampen lige her.