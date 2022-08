FCK's tifo-teams svar på kritik: Har politi-issues

FC Københavns fans diskede forud for søndagens derby mod Brøndby op med en stor Olsen Banden-tifo, hvor der også var en detalje med et ur. Her var klokken 13:12, som er en henvisning til forkortelsen ACAB, der står for 'all cops are bastards'.

Det har mødt stor kritik, og nu har Ronni Jakobsen fra tifo-teamet fortalt om baggrunden. Det sker i et interview med FCK-fanpodcaststen FCKøbenhavns Fanradio.

- Som Sektion 12 og forening har vi nogle issues med etaten (politiet red.). Det her er en af de mere subtile måder, vi kan bringe et budskab om, hvad det er vores standpunkt er, siger han og fortsætter:

- Jeg kan godt forstå, at nogle undres. Jeg kan også godt forstå, at nogle er decideret utilfredse. Det er har meget at gøre med hvilket udgangspunkt, man har at se det fra, lyder det fra Ronni Jakobsen.

Han peger endvidere på, at det er bedre at gøre det på denne måde end andre muligheder.

- Men jeg synes stadig, at der skal være plads til, at man kan komme med budskaber på kreative måder med vrede og frustrationer på en på den måde fornuftig måde, forklarer repræsentanten fra tifogruppen.

Jakobsen mener, at det i stedet kunne det komme på en anden måde, og det vil han ikke gerne undgå.

Noget af kritikken er kommet fra politiet, mens FCK selv har meldt ud, hvordan de ser på sagen.

