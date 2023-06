De næste måneder kommer til at afgøre, hvordan Danmarks dyreste trup ser ud i næste sæson. Få et indblik i FC Københavns transferplaner

Kun i Ekstra Bladet

Millionsalg. En utilfreds spiller. En drøm. Og tårnhøje krav.

Der er lagt op til, at sommerens transfervindue kan blive et vildt et af slagsen for FC København.

Spillere skal ind, spillere skal ud.

Hundredvis af millioner er i spil, og for de danske mestre handler det om at komme styrket ud på den anden side, når det gælder en ny omgang Superliga og europæisk fodbold.