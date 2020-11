FCM overraskede over FCK-joke

Søndag mødes Superligaens to forhåndsfavoritter i en nyklassiker i dansk fodbold. Men udenfor banen har FC København sendt den første stikpille til FC Midtjylland frem mod storkampen.

FCK har lagt en teaservideo op, der tilnærmelsesvis ligner FCM's trøjelancering fra slutningen af august.

En video, der blev meget omtalt, da det faldt sammen med Pione Sisto-sagen, så mange Superliga-fans kiggede nok lidt ekstra for at se, om de virkelig præsenterede Sisto sådan.

Der var dog 'bare' tale om en trøjelancering, og nu tager FCK pis på midtjyderne med deres nye video.

Se de to videoer her:

FCM's teaser:

Og FCK's teaser:

Hos FCM er man overraskede over at få stikpillen fra København.

- I første omgang tænker jeg, at FCK bruger en del ressourcer på FCM i mange af de ting, de gør, siger kommerciel direktør i FCM, Jacob Jørgensen, til Ekstra Bladet.

- De bruger FCM som referencepunkt, og hvis det er væsentligt for dem, så er det okay med os.

- Vi har aldrig beskæftiget os vanvittig meget med FCK eller andre.

Søndag skal rivalerne i kamp i Herning. Foto: Lars Poulsen

- Nu virker det til, at FCK er hunden, der står og bjæffer for at få opmærksomhed. Men det må andre vurdere. Jeg må sige, at det er en flot produktion - det er de rigtig gode til.

FC Midtjyllands kommercielle direktør fortæller, at de fik kæmpe opmærksomhed på deres trøjelancering ved hjælp af kampagnen, og at den blev den mest sælgende trøje nogensinde for klubben.

- De må gerne lave grin med det. Vi er heldigvis ikke arrogante og snobbede, så det er fint, at de tager pis på det. Hvis de synes, det er sjovt at bruge produktionstid på, så er det jo bare i orden.

- Det er lidt overraskende for os, men vi er slet ikke pigesure, siger Jørgensen.

FC København svarer kortfattet.

- Vi forstår selvfølgelig godt den store opmærksomhed. Hele fodbold Danmark venter jo i spænding og det gør de så åbenbart også i Midtjylland. Det er vi glade for, men vi kan ikke kommentere mere før afsløringen, lyder det fra klubbens kommunikationschef, Jes Mortensen.

Kampen fløjtes op i Herning på søndag kl. 18, og lige nu skiller tre point de to rivaler.

