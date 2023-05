Festede løs på eksklusiv natklub

Efter at have sikret sig sejren i Superligaen blev FCK-spillerne taget imod på Frederiksberg Rådhus i en vanvittig fejring natten til tirsdag

Først var det en tankstation, dernæst rådhuset på Frederiksberg og til slut den eksklusive natklub Museo.

Ja, den fik i hvert fald ikke for lidt, da FC Københavns spillere og stab mandag aften og nat fejrede klubbens 15. mesterskab.

Da det stod klart, at Brøndby sendte mesterskabet til Østerbro, stoppede FCK's spillerbus på en tankstation i Jylland for at købe øl i lange baner til hjemturen.

I København ventede der et hav af FCK-fans ved rådhuset på Frederiksberg, hvor spillerne kom forbi og blev hyldet ved 23-tiden, da de var kommet hjem fra Viborg.

Efter en solid omgang øl-sprøjt og fællessang blev spillerne hentet i en bus, og så sluttede aftenen på den eksklusive natklub Museo i hjertet af København.

Det danske mesterskab blev fejret med manér mandag aften og nat i København. Foto: Kenneth Meyer

Ekstra Bladet er i besiddelse af videoer inde fra natklubben, hvor blandt andre Denis Vavro giver den fuld gas med en stor flaske Belvedere-vodka i hånden. I samme video kan man også se Viktor Claesson og Andreas Cornelius feste løs.

Et andet videoklip viser en kvinde, der går rundt med et stort skilt, hvorpå der står 'TILLYKKE MED THE DOUBLE'.

Dermed lagde Museo endnu en gang adresse til en fest fyldt med fodboldstjerner.

Natklubben, der ligger i Lille Kongensgade, er efterhånden garant for at have fodboldstjerner på gæstelisten.

I marts var Manchester City-stjernen Jack Grealish forbi, og tilbage i september fik natklubben besøg af de franske landsholdsstjerner Olivier Giroud, Raphael Varane og Benjamin Pavard, der gjorde de danske landsholdsspillere Simon Kjær og Daniel Wass selskab på en bytur efter en landskamp i Parken.

Bare få måneder inden var det de kroatiske stjerner Luka Modric og Mateo Kovacić, der var forbi natklubben i forbindelse med en Nations League-kamp mod Danmark.

Museo er ejet af blandt andre den tidligere 'X Factor'-dommer Remee og er kendt for ofte at have sportsstjerner og andre kendisser på gæstelisten.