Fik hadbeskeder og trusler

Jonas Wind har oplevet en forfærdelig bagside ved at være Superliga-spiller, efter han brændte et straffespark i Haderslev

Når FCK får straffe, plejer det ofte også at betyde mål.

Jonas Wind har længe været sikkerheden selv fra pletten, hvilket han også var søndag mod Vejle.

For to uger siden blev det dog til en sjælden misser, da bolden blev braget langt over mål i udekampen mod SønderjyskE. Han kunne ellers have bragt københavnerne foran med få minutter igen.

Efter 3-0-sejren over Vejle fortæller Wind, at han modtog grimme beskeder efter det brændte straffe i Haderslev.

- Der er en masse snak og skriverier, især når man brænder et straffe og den slags, og man får en masse hadbeskeder og trusler, siger FCK-angriberen efter kampen til Canal 9.

- Det er grimt at modtage, men det tager jeg igen ikke så tungt, så det er mest til folk, der har travlt med at snakke og skrive en masse. Det var en lille en til dem måske, siger Jonas Wind med henvisning til jubelscenen efter målet mod Vejle, hvor han ikke leverede det store smil men i stedet så mere alvorlig ud.

Landsholdsangriberen bankede straffesparket mod Vejle hårdt nettet.

Han tror ikke, at beskederne kommer fra egne fans, men derimod flere der har spillet penge på kampen.

Hadbeskeder til sportsstjerner er set flere gange før. I oktober gav tennisspiller Clara Tauson et frygteligt indblik i sin virkelighed efter et nederlag.

Hun viste en skærmoptagelse fra sin telefon, hvor hun havde modtaget mange ubehagelige beskeder på Instagram - læs mere her.

