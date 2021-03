Fik noget ud af Zankas udvisning

FC København spillede mandag en testkamp mod 1. divisionsklubben Fremad Amager, hvor det blev til en målrig kamp med en 5-3-sejr til FCK. Det var en kamp, hvor FCK-cheftræner Jess Thorup var glad for at se, hvordan det gik fremad banen.

Det fortæller han i et interview på klubbens hjemmeside, hvor han også understreger, at selve resultatet ikke gør ham det store.

- Cifrene betyder ikke noget for mig. Jeg er vældig godt tilfreds med vores offensive mindset i 1. halvleg, og dejligt at flere af vores offensive spillere kom på tavlen i dag, siger han og fortsætter:

- Også godt at se en ung spiller som William Bøving, der løste opgaven fint på den uvante plads som venstre back, lyder det fra Jess Thorup om spilleren, som scorede til 1-0 i opgøret efter et kvarters spil.

Selvom det blev til otte scoringer, så var det nok alligevel udvisningen til Mathias 'Zanka' Jørgensen, som har taget mest opmærksomhed. Et slag af en art fik det røde kort frem og sendte FCK'erne i undertal. Her forsøger Thorup også at finde noget positivt.

- Det er klart, at det blev en anden kamp efter udvisningen, men det kan jo også ske i en turneringskamp, at vi skal spille i undertal, så det gjorde vi os også nogle erfaringer med, påpeger FCK-træneren.

Udvisningen og resten af kampen er der skrevet mere om.

