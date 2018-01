Fik sparket af Ståle: Nu træner han med i ny klub

Han var regnet som et kæmpe talent og fik drømmedebut med to mål, da FCK hentede ham for halvandet år siden - nu træner han ugen ud i ny klub

- Røjkjær med et fint forarbejde. Røjkjær dunker den ind. Endnu et debutmål fra FC København. Nicklas Røjkjær kroner sin første optræden i løvekostumet med en scoring til 5-1.

- Ind mod Røøjkjæææær!. Dobbelt målscorer. Nicklas Røjkjær starter med at sætte et stjernehøjt benchmark for sin indtræden på den helt store seniorscene for FC København.

TV3 Sport-kommentator Daniel Ortved var begejstret, da 18-årige Nicklas Røjkjær efter at være indskiftet for Rasmus Falk debuterede med to mål for FC Københavns førstehold i 6-1-sejren i 1/16-finalen i DBU Pokalen ude mod Jammerbugt FC i efteråret 2016.

Også ekspertkommentator Peter Graulund var begejstret.

- Ja, det er saftpeterfløjteme en god kasse. Det er altså en stærk aktion. Det gode dybe løb, viser med armen, at han skal herned, og så lige den snævre dribling og så ind i banen, og så bliver den klasket mod det lange hjørne. Det ser meget velovervejet og meget bevidst ud. Det er topklasse, lød det fra Graulund.

Siden er det gået ned ad bakke for angriberen, der godt nok også fik spilletid i 1/8-finalen mod B93, men ikke fik spilletid i hele 2017.

Nicklas Røjkjær scorede to i sin FCK-debut - siden er det gået ned ad bakke, og nu træner han i ny klub. Foto: Screenshot TV3 Sport

Nicklas Røjkjær har også haft succes i Ekstra Bladets skolefodboldturnering, hvor han blandt andet scorede seks mål på en halvleg for Dybkærskolen. Foto: Henrik Schou

Og nu er Røjkjær kasseret i FCK, hvor han er en af fire spillere, der er blevet hjemme fra træningslejren, fordi han snart er fortid i klubben.

Men Røjkjær skal muligvis ikke gå længe uden ny klub. I hvert fald skriver Viborg Stifts Folkeblad, at angriberen, der også kan spille kant, er på besøg hos Superliga-nedrykkerne i Viborg FF.

- Nicklas Røjkjær, der er tilknyttet FCK, er i gang med et prøvetræningsophold, der som udgangspunkt slutter med udgangen af denne uge, lyder det i avisen.

Ekstra Bladet ville gerne have hørt Røjkjær til, hvorfor han ikke blev nogen succes i FCK, men Røjkjær har skrevet til os, at han 'har ikke rigtig nogen kommentar lige nu til, hvorfor det ikke lykkedes i FCK'.

- Men jeg kan sige, at jeg nyder at træne i Viborg og synes, det er en spændende klub, skriver Røjkjær til Ekstra Bladet.

Startar alltså veckan med att den 19-åriga yttermittfältaren, Nicklas Røjkjær, skall testa med HIF denna veckan! Trodde Halmstad låg närmre FCK med tanke på deras samarbetsavtal... pic.twitter.com/SSbRj8Osd7 — Allt Om HIF (@AlltOmHIF) 11. december 2017

Der var ellers store forventninger til Røjkjær i FCK, da han blev hentet på en tre-årig aftale i Silkeborg. Dengang var han delt topscorer med Emre Mor i U19-ligaen og blev regnet for Silkeborgs største talent, efter Kasper Dolberg var skiftet til Ajax.

Røjkjær følte dog ikke, at der var nok tro på ham i Silkeborg.

- Hvis jeg havde kunnet mærke, at klubben virkelig havde satset på mig og også udadtil havde vist, at her havde man et stort talent. Så ville det 100 procent have været med i mine overvejelser i forhold til at blive i SIF, sagde Røjkjær dengang til Midtjyllands Avis, mens Silkeborg var ærgerlige over skiftet, da de mente, at han kunne udvikle sig bedre hos dem.

Det er år siden, at Røjkjær spillede sin seneste af sine 27 U-landskampe, og det er også et år siden, at Røjkjær var med FCK på den tilsvarende vintertræningslejr, som han nu er droppet fra.

Dengang var han noget mere optimistisk.

- Det er har været superfedt. det er et stort skulderklap både for mig og de tre andre at være med her, sagde han til FC Københavns hjemmeside og henviste til tre andre U19-spillere, der også var med for første gang.

Udover Røjkjær er også Yousse Toutouh, Danny Amankwaa og Martin Pusic fravalgt på denne vinters FCK-træningslejr.

- De har fået frie hænder til at finde en ny klub, da de ikke umiddelbart er med i vores planer, og både de og deres repræsentanter kender forudsætningerne, siger Solbakken til klubbens hjemmeside.

Også den ghanesiske midtbanespiller Winful Cobbina træner med i Viborg, der overvintrer som nummer syv i 1. division, og primært har fokus på at styrke defensiven efter afgang fra Erik Moberg og Mikkel Kallesøe.

