Fire muligheder: Ændrer Parken i 2023

FCK melder nu ud, at de arbejder på at skifte Parkens sæder i sommeren 2023 - der er fire mulige farver, måske bliver det grønne sæder

I FC København er det et stort fanønske at skifte Parkens røde sæder ud med hvide og blå sæder.

Den nye FCK-direktør Lars Bo Jeppesen kender til ønsket, men erkender, at det er svært at skifte de røde Danmark-sæder, som Parken altid har haft.

- Jeg har ikke løsningen på det. Men skal vi have nye sæder? Vi har nedsat en arbejdsgruppe, der hedder 'ja, det skal vi'. Vi har været så optimistiske, men også realistiske, at vi har døbt projektet 'nye sæder sommeren 2023'. Det er ikke et løfte, men en ambition, siger Jeppesen i klubbens egen podcast.

Det er dog ikke helt så nemt bare at skifte sæderne, for der kommer til at være 14-15 tons affald, der skal bortskaffes, og det er både metal og plastik, så det skal også gøres på en miljøforsvarlig måde.

Artiklen fortsætter under billederne

I 2023 vil FCK skifte sæderne i Parken, og det kan ende med fire forskellige farver. Foto: Esben Salling/Ritzau Scanpix

Der er lidt røde sæder i baggrunden, men ellers har FCK-fansene i denne coronatid lagt blåhvide plader ud for at gøre hjemmebanen mere total. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Og FCK-direktøren erkender, at det med farverne på sæderne bliver en sværere og sværere opgave for ham. Han ser fire mulige farver. Danmarks røde, Carlsbergs grønne, eller FCKs blå og hvide, og miljøet i løsningen kan afgøre det.

- Står vi pludselig med en mulighed for at lave plastiksæder af genbrugsplast eller et innovationsprojekt med en særlig karakter, hvor det giver mening, at de er blå, grønne eller røde, så kunne det være det, der drev det, siger Jeppesen.

I for eksempel Silkeborg kører man multifarvede sæder, så stadion heller aldrig virker tomt, men det er ikke en mulighed i FCK, hvor direktøren går meget op i det æstetiske.

FCK har foreløbig spottet to-tre leverandører af sæder og vil invitere dem op på en charmetur inden for to-tre måneder. Med i projektgruppen er også bestyrelsesmedlem Erik Skjærbæk.

Her er Eriksen nummer et i verden i 2020

- Brøndby bliver mester inden for meget kort tid

Familielæge overrasker: - For mig var det selvmord

Sådan skal FCK handle i januar

Testcenter i Parken: - Hvor skal FCK spille?