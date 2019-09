Fischer erkender: Jeg skal snart have det til at klikke

En tilståelsessag: Viktor Fischer erkender, at han endnu ikke har fået sit spil til at klikke, men han tror, at forløsningen venter lige om hjørnet

Hvis han torsdag aften kan flytte fødderne lige så hurtigt, som han dagen før kan flytte ord, kan FCK glæde sig til en stor kamp fra Viktor Fischer.

De virker næsten forberedt, ordene, som han sætter på sine svar. For inderst inde har han nok godt vidst, at pressen ville spørge ind til den kritik, der har fulgt hans præstationer dette efterår, og som markant har taget til på det seneste, kulminerende efter nederlaget i Hobro.

Deroppe leverede han – og flere andre bærende kræfter – en indsats på grænsen til det uprofessionelle, mente Ståle Solbakken, og hans offensive es ved godt, at den slags tørre chef-hug er bedst at tackle som en tilståelsessag.

- Der er ikke så meget at sige til det, indleder han og kigger op mod Parkens tribunetag.

- Det er vi, som han taler om, også opsatte på at gøre bedre og få det til at fungere som hold. Det må starte hos os, men alle skal løfte deres spil. Det gør vi i morgen.

- Jeg kan godt forstå forventningerne. Jeg har selv været med til at sætte dem højt, og Ståle har forventninger til mig, fordi jeg er en god spiller, som skal gøre en forskel, forklarer Fischer. Foto: Lars Poulsen.

Hans løfte følger en sjælden serie på tre nederlag i træk til FCK, og på det personlige plan en endnu længere serie under niveau. Hvorfor han ikke kan få sit spil til at klikke, kalder han med et skuldertræk for ’et godt spørgsmål’.

- Jeg føler jo, at jeg gør mit bedste og træner rigtigt godt. Jeg går også og venter på, at den der følelse af, at det klikker.

- Men vi er et helt hold plus bænk, der skal løfte niveauet. Selvfølgelig vil vi bærende gerne gå forrest, men vi har også brug for at andre løfter niveauet, så vi sammen finder et højere niveau. Så kan jeg nok også hæve mit, siger Viktor Fischer, der så langt fra føler, at forventningspresset er urimeligt.

- Jeg kan godt forstå forventningerne. Jeg har selv været med til at sætte dem højt, og Ståle har forventninger til mig, fordi jeg er en god spiller, som skal gøre en forskel.

- Jeg har spillet nogle rigtigt gode kampe for FCK, så har jeg været ude i en periode, og så er jeg kommet tilbage og har gjort alt, hvad jeg kunne, for at finde tilbage.

- Hvad folk siger og tænker og gør, det må jeg holde udenfor, men vi er alle sammen mennesker. Jeg elsker de her kampe, og jeg elsker det her stadion, og jeg gør alt for at være afgørende for holdet i morgen, og på søndag og på torsdag og…

- Det kommer til at klikke igen. Jeg er overhovedet ikke i tvivl, siger han.

Det har været stolpe ud for Viktor Fischer indtil videre i denne sæson. Foto: Lars Poulsen.

Ingen på holdet har fået det nemmere af at se skadede kolleger bliver erstattet af nye, ukendte holdkammerater.

- Men jeg synes, at vi som hold står et sted, hvor det kan tippe fra den ene dag til hinanden, og når det sker, har vi et hold, der er rigtigt, rigtigt stærkt.

- Det hele må starte med at vi giver den en skalle mod Lugano, at vi ikke bliver låste af de seneste resultater, og at vi tør gå ud og spille og gå til den. Så kan vi være på vippen til en ny serie gode resultater. Det har vi holdet til.

FC Lugano ligger efter seks runder næstsidst i den schweiziske Super League, men det skal man ikke lade sig narre af, mener Fischer efter video-forberedelse.

- De ser rigtigt gode ud på video, spiller hurtigt og tør løbe en risiko. Det skal vi være forberedt på i vores presspil. De ser gode ud på kontra, og de har nogle fine spillere til at føre bolden fremad, så vi skal være meget opmærksomme.

På den måde kan kontra-mareridtet fra Hobro være en lærerig generalprøve, som om Fischer mener, at den bare skal slås ud af hovederne. Det siger han velvidende, at selvtilliden har haft det bedre.

- Vi vil rigtigt gerne ud og få et godt skud selvtillid ind i blodet, og det gør vi kun ved at turde gå ud og være risikovillige. At sørge for at lære hinanden endnu bedre at kende på det her lidt nyere hold med nye og mere erfarne spillere.

- Det skal vi have rettet til hurtigst muligt, så vi kommer tilbage på sporet. Jeg forventer, at vi tør tage teten og selv er jeg helt afklaret med, hvad jeg skal ud at gøre i morgen.

