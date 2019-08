Fischer klar i mælet: - Det gør en stor forskel

Viktor Fischer har fortsat ikke scoret for FCK i denne sæson, men den offensive profil mener, at hans form er i klar fremgang, og at folk også vil bemærke det, når målene begynder at komme igen

Viktor Fischer har fortsat ikke scoret i denne sæson, men det bekymrer ham ikke.

For han måler ikke sig selv på mål og mener heller ikke, at scoringer er eneste målestok for, om han præsterer eller ej.

- Jeg føler lidt, at jeg nu bliver målt på, om jeg laver et mål. Jeg føler helt klart, at det er den barriere, der skal brydes, for at andre kan se det.

- For jeg synes faktisk, at jeg har spillet to rigtig, rigtig gode kampe på det sidste, siger Viktor Fischer, der har stået bag fire målgivende afleveringer i denne sæson.

Viktor Fischer misbrugte sit forsøg i straffesparkskonkurrencen mod Røde Stjerne og har fortsat ikke scoret i denne sæson. Foto: Lars Poulsen

Den 25-årige FCK-profil har kæmpet med skader en stor del af året og startede sæsonen med et efterslæb på grund af en skade.

Den plager ham dog ikke længere, og han føler sig med egne ord hurtigere og meget mere fri nu.

- Jeg synes, at jeg spiller godt, og målene kommer på et tidspunkt. Statistikker er vigtige for mange, og man ser først assists og anden-assists, når man også laver mål.

- Men jeg tæller dem stadig med og ser, hvor vigtig jeg er for holdet, selvom jeg ikke lige selv har fået sparket den ind. Men når målene kommer, tror jeg godt, at folk kan se, at jeg spiller gode kampe, siger Viktor Fischer, der får en ny chance for første sæsonscoring mod Riga FC.

Viktor Fischer i FC København 2017/18: 21 kampe - 8 mål - 9 assists 2018/19: 34 kampe - 11 mål - 15 assists 2019/20: 9 kampe - 0 mål - 4 assists Kilde: Nipserstat.dk

Efter Jonas Wind og Dame N'Doyes skader starter han efter alt at dømme i front mod Riga, og kravet er, at de lettiske mestre besejres, så FCK kommer i Europa Leagues gruppespil.

Skuffelsen over straffesparksnederlaget til Røde Stjerne er ifølge Viktor Fischer parkeret, og nu handler det om at vise, at man kan rejse sig.

- Vi er enormt afhængige af de her kampe som klub. Det gør en stor forskel, om vi kun spiller hjemme i Superligaen eller kan hæve os over det niveau og spille med internationalt.

- Vi er gode nok til det, og jeg glæder mig enormt meget. Vi vil vise, at vi hører til i Europa League.

Næste opgave: Riga FC En ung klub: I 2015 slog de to Riga-klubber FC Caramba og Dinamo sig sammen og skabte Riga FC. Klubben rykkede i sin første sæson op i den bedste række og hentede i 2018 sit første mesterskab og vandt desuden pokalturneringen. De fører lige nu ligaen og er på vej mod endnu et mesterskab. Sådan er det gået i denne sæson: I første runde af Champions League-kvalen tabte de til Dundalk efter straffesparkskonkurrence. Begge opgør endte 0-0. I Europa League-kvalifikationen sendte de første de polske mestre Piast Gliwice ud (2-3 og 2-1), inden de eliminerede finske HJK (1-1 og 2-2). De har dermed muligheden for at nå et europæisk gruppespil for første gang. Profilen: Roman Debelko. Den ukrainske angriber lavede to mål (og et selvmål!), da Riga fik 2-2 i Helsinki. Han scorede også i udekampen mod Piast Gliwice. Angriberen har karantæne i første kamp i Parken. Træner: Mihails Konevs Hjemmebanen: Skonto Stadium med plads til 9100 tilskuere. Sådan mødes de: 22. august i Parken med returkamp 29. august i Riga. Chancevurdering: 75-25 i FCK’s favør

Se også: Champions League-alarm! FCK-farvel dyrt for dansk fodbold

Se også: Udfordrer UEFA: FCK laver ny CL-model

Superliga-stjerne: - Ikke et fravalg af FCK, men...

Koster kassen: Sådan stopper de Superligaens største brokrøve