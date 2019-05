Fischer på slap line: Udlover Rolex-ur

PARKEN (Ekstra Bladet): Viktor Fischer var på slap line efter FCK’s guld i Parken.

Den offensive profil fejrede guldet på noget utraditionel vis, da han stillede sig blandt journalisterne og begyndte at stille spørgsmål til Robert Skov.

Viktor Fischer gjorde det ganske godt i rollen som journalist, mens Robert Skov havde sværere ved at holde masken.

Superliga-topscoreren kom med sin kontroversielle straffesparksscoring op på 27. sæsonscoringer, og Fischer ville gerne vide, om Skov troede, at han nåede 35 mål i denne sæson.

- Der går rygter om, at et Rolex-ur venter, hvis jeg laver 35. Jeg ved ikke, hvem der betaler. Det er en vis spiller, sagde Robert Skov, mens journalist Fischer hurtigt fulgte op:

- Det er vist rigtig nok, at en har lovet det. Det har du tre kampe til, kammerat!

Viktor Fischer var i et mægtigt humør efter FCK's guld. Foto: Lars Poulsen

Det er naturligvis Fischer, der har lovet holdkammeraten en ekstraordinær bonus, hvis han skulle nå de vanvittige 35 mål. Og løftet kom faktisk allerede før dette forår.

- Jeg sagde 35 kasser, så kan du få et Rolex-ur. Jeg siger det til dig på det tidspunkt, hvor du har 18 mål efter første halvsæson. Dér tegnede det til, at du kunne nå det.

- 18 plus 18 ... 36. Du kunne have nået det på det tidspunkt, men så er du gået ned i niveau, sagde Viktor Fischer til Robert Skov.

Robert Skov gled, men fik alligevel scoret på straffespark. Han er nu på 27 scoringer. Foto: Lars Poulsen

Så stillede Viktor Fischer igen over på den anden side af båndet og svarede på spørgsmål frem for selv at stille dem.

- Hvordan det er at være danske mester? Det er dejligt. Det er lang tids hårdt arbejde. Man knytter et bånd til spillere, til klub og til organisationen, og det kan man godt blive berørt over.

- Og jeg er virkelig stolt over, at vi kom så hurtigt tilbage efter den sæson sidste år, som ikke var god, sagde Fischer, der gerne ville rose FCK for at leve op til løftet om, at de ville vinde mesterskabet i denne sæson.

Det så ellers ikke sådan ud i starten af sæson, hvor FCK’erne haltede.

- Jeg blev ved med at minde om, at vi kommer igen. Fansene var selvfølgelig bange for, at nu kører vi på denne samme klinge igen, men jeg var ikke i tvivl om, at vi nok skulle komme igen, sagde Fischer, der så storsejren over AaB i slutningen af juli som et vendepunkt:

- Dem smadrer vi, og den kamp gav os et eller andet. Der fandt vi ud af, hvordan vi skal spille fodbold.

Guldet blev sikret med tre runder igen, og nu skal Fischer bare håbe på, at Robert Skov ikke går helt målamok i de sidste kampe.

For så ved han godt, hvad mesterskabsbonussen skal bruges til!

