Fischer stikker til FCK-stjerne: - Han så sgu rusten ud i starten

PARKEN (Ekstra Bladet): Viktor Fischer gik alene rundt i regnen på Parkens grønsvær.

Med bar mave, spændte biceps og et stort smil på læben. Som en gladiator modtog den 24-årige FCK’er folkets hyldest efter derbysejren over Brøndby.

Det var tre vigtige point til tabellen, men det var næsten det mindst vigtigere for københavnerne.

For endelig lykkedes det dem igen at besejre fjenden fra Vestegnen, og det var langt mere end tre point værd.

Parken eksploderede i jubel, da Viktor Fischer med godt ti minutter igen sendte bolden ind bag Marvin Schwäbe – og FCK-tilhængerne bag tyskerens mål i den syvende fodboldhimmel.

Selvfølgelig var det ham, kongen af København, der skulle sætte det sidste punktum i det københavnske derby, og han skulle have det hele med.

- Hold kæft det var fedt, sagde Viktor Fischer, da sejrssangen var blevet sunget for fuld styrke i omklædningsrummet.

- Det er en kæmpe forløsning for os endelig at gå sejrrigt ud af topbraget i Danmark. For første gang mærker jeg at være på toppen af Superligaen, sagde landsholdsspilleren, der også lagde op til Nicolaj Thomsens 2-1-scoring et kvarter før tid.

Artiklen fortsætter under billedet

Fischer lykønsker Skov med målet til 1-0. Foto: Lars Poulsen.

Sådan blev det Fischers fest, selv om han længe lignede en mulig hvid skurk.

Han misbrugte i 2. halvlegs første minut en stor chance alene med Marvin Schwäbe og sendte siden et forkølet lob lige i maven på tyskeren.

- Dér tænkte jeg, at det godt kunne være, at det ikke ville blive i dag, men jeg bliver ved og får en assist og et mål.

- Jeg havde været rigtig træt, hvis vi var gået fra banen med 1-1. Det ville jeg have været meget skuffet over. Så havde det været uforløst, sagde Viktor Fischer, der med sit oplæg og scoring sørgede for stor forløsning i Parken.

Ikke siden 3-1-sejren i pokalfinalen mod netop Brøndby tilbage i foråret ’17 er der blevet jublet så voldsomt blandt FCK-spillerne og deres tilhængere efter en scoring.

- Vi står med en helt anden følelse nu. Det er en fed dag. Vi føler, at vi er tilbage, hvor vi gerne vil være.

- Det er vigtigt for selvforståelsen for denne klub, lød det fra FCK-helten.

Artiklen fortsætter under billedet

Fischer er tilfreds med samarbejdet med Dame N'Doye. Foto: Lars Poulsen.

Mod Brøndby spillede han igen sammen med Dame N’Doye helt fremme, og de to har fundet ind i et godt samarbejde.

Den senegalesiske angriber havde en hæl med i Fishers scoring og betalte lidt tilbage for angrebsmakkerens fine oplæg i starten af sæsonen.

- Han så sgu rusten ud i starten. Det var op ad bakke, og det tog ham lige tre kampe at spille sig ind.

- Nu ligner han, ja jeg ved ikke hvad… Jeg har kun set ham på tv, da jeg var mindre. Dengang var han god, og han begynder at ligne sig selv igen. Vi giver hinanden meget godt, sagde Fischer, der havde roser til flere holdkammerater efter debysejren.

Det begynder ifølge Viktor Fischer virkelig at ligne noget i hovedstaden, og holdet lod sig ikke vælte af, at de kiksede i sæsonpremieren mod Horsens.

Syv kampe er vundet i træk med en samlet målscore på 20-2.

- Vi tror på os selv, spiller godt og har overtaget i kampene. Folk tror mere på dem selv og på hinanden. Og det skal vi blive ved med.

Er der nogle hold, der er bedre end jer?

- Ikke i ligaen. Det har vi bevist. Vi er også i toppen af tabellen, så det synes jeg ikke, at der er.

- Men Brøndby er stadig et godt hold, og jeg tror, at vi kommer til at følges ad hele sæsonen, sagde Viktor Fischer efter sæsonens første guldduel.

