Fischers sølv-stunt: Nej tak!

Viktor Fischer var tilsyneladende ikke glad for sin sølvmedalje. I stedet for at tage den med hjem eller give den til en fan valgte han at hænge den på et rækværk i Parken

Sølvmedaljer havde uden tvivl betydet mere i Aarhus, end de lige nu gør i København.

Det er FCK's Viktor Fischer et tydeligt eksempel på. Han valgte at hænge sin medalje inde i Parken i stedet for at tage den med hjem.

Det kan Canal 9-reporter Kasper Marker fortælle efter kampen.

- Jeg står foran den her tavle, der viser, hvor mange danske mesterskaber FC København har vundet, og når de har vundet så mange, så har jeg også herover et bevis på, hvor lidt sølvmedaljer betyder, fordi Viktor Fischer kom gående op fra omklædningsrummet med en sølvmedalje i hånden.

- Så valgte han at hænge den der på rækværket og ellers spadsere ud mod sin bil. Så hvis der er nogle, der har lyst til en sølvmedalje, så hænger den her til fri afhentning, siger Kasper Marker i tv-kanalens nedtakt.

- Det er pinligt

Hverken Mikkel Bischoff eller Morten Bruun kunne forstå Viktors Fischers beslutning.

- Jeg synes ikke, at man kan gøre det. Man mangler en lille smule respekt for turneringen, at man gør det, siger kanalens ekspert Mikkel Bischoff.

Morten Bruun, der også er ekspert i nedtakten, forstår heller ikke beslutningen om at efterlade beviset på andenpladsen.

- Jeg er helt sikkert på samme linje. Jeg kan heller ikke forstå, at han ikke trods alt efter føler sig som en del af dem, der har vundet sølvmedaljer. Han har været meget skadet, men der har også været lyspunkter.

- Det er meget mærkeligt. Det er pinligt for ham, at det bliver opdaget.

Ekstra Bladets mand i Parken beretter, at sølvmedaljen ikke længere hænger på rækværket.

Ekstra Bladet har kontaktet FCK's kommunikationschef Jes Mortensen. Han svarer i en sms, at den nu er på hans kontor, da Viktor Fischer 'glemte den såmænd'.

FCK slog FC Nordsjælland med 2-1 og slutter derfor med fire point ned til AGF. Københavnernes næste kamp er 5. august mod İstanbul Başakşehir i 1/8-finalen i Europa League.

