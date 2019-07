Flabede Fischer: - Det kan man ikke forvente hver gang

FCK’s Viktor Fischer stod for to flotte oplæg, da københavnerne slog AGF 2-1 i Parken

PARKEN (Ekstra Bladet): Viktor Fischer fik hjemmepublikummet i Parken til at juble flere gange over samme mål.

Første gang da Jonas Wind udnyttede hans oplæg til at bringe FCK på 2-0 mod AGF, anden gang da scoringen blev vist på storskærmene.

Den 25-årige FCK-profil kørte godt og grundigt rundt med Alexander Munksgaard helt ude ved sidelinjen. Han lavede en elegant tunnel på AGF-backen, inden han spillede Jonas Wind fri til scoring.

- Det var grineren nok. Jeg får fat i bolden og tænker, om jeg skal tage den med tilbage igen eller lave noget sjovt.

- Det lykkedes så at lave det sjove, sagde Viktor Fischer og glædede sig over, at Wind sparkede det fine oplæg ind.

Dermed er tunnelen sikret en plads, når sæsonens FCK-højdepunkterne skal klippes sammen.

Viktor Fischer var i et overdådigt spilhumør mod AGF og lagde også op til føringstræfferen tidligt i kampen, da han spillede Pierre Bengtsson fri med ydersiden.

- Det andet ser bedre ud, men rent overbliksmæssigt var det første oplæg det flotteste. Jeg ser, at Pierre er i en god position, og han sparker den flot ind.

- Også det kommer til at blive vist, fordi han scorer. Det er vigtigt, at vi har nogle gutter, der sparker dem ind, sagde Viktor Fischer, der mod AGF tog revanche efter en knap så god indsats mod OB i premieren.

Der var præget af, at foden har drillet, og at han derfor ikke har fået så mange minutter i opstarten.

Mod AGF mærkede han ikke til problemet, og han viste fredag aften det niveau, som FCK-publikummet ved, at han har.

- Det er vigtigt for alle atleter, at de kan stole på deres krop. Det kunne jeg i dag, og det forsøgte jeg også at vise.

- Jeg var i spilhumør, og det gik op i en højere enhed i to situationer. Det kan man ikke forventer hver gang, så det var en god aften, smilede Viktor Fischer, der af hjemmepublikummet blev kåret som kampens spiller.

