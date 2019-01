Flemming Østergaard bekræfter: Ramt af kræft

Flemming Østergaard, der er tidligere direktør og bestyrelsesformand i Parken Sport & Entertainment, har bekræftet over for Ekstra Bladet, at han har fået konstateret kræft i ansigtet

Flemming Østergaard har fået konstateret kræft.

Det bekræfter han over for Ekstra Bladet, efter at Copenhagen Sundays bragte nyheden på deres Facebook-profil onsdag eftermiddag.

Her fortæller 'Don Ø' til mediet, at det drejer sig om kræft i ansigtet - nærmere betegnet i næsen - og at han i første omgang skal gennemgå strålebehandling for at undgå en operation.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Flemming Østergaard, der bekræfter, at han er citeret korrekt på Facebook-opslaget fra Copenhagen Sundays.

Derudover han han ingen kommentarer på nuværende tidspunkt.

Ekstra Bladet har også talt med Copenhagen Sundays-redaktøren David Bastian-Møller, som er manden, der har været i kontakt med Flemming Østergaard.

- Jeg havde en dialog med Flemming omkring nogle forskellige ting, og så skrev jeg til ham, at jeg havde hørt, at han var syg. Så bekræftede Flemming, at det drejede sig om kræft i næsen, siger Bastian-Møller.

- Jeg fik lov til at skrive det, som han sagde. Han skal have behandlinger og håber på, at han kan undgå operation, siger redaktøren fra Copenhagen Sundays.

Flemming Østergaard afsoner for tiden en dom på 18 måneders fængsel for at have tilskyndet den tidligere FCK-direktør Jørgen Glistrup i en sag om grov økonomisk kriminalitet. I 2017 blev de kendt skyldige i at have manipuleret PSE's aktiekurs.

Østergaards afsoning foregår Pension Engelsborg i Lyngby.

