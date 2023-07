FC København ... 17. jul. 2023 kl. 07:31 Gem artikel Gemt artikel

Flemming Østergaard: - Jeg er ikke bange for at dø

- Jeg har aldrig tænkt over min alder før, men jeg fylder 80, og det er et signal om, at jeg skal være realistisk om resten af mit liv, siger Flemming Østergaard