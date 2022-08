Flere anholdt under derby-ballade

Fans af FC København og Brøndby IF var endelig velkomne tilbage på samme tid, da derby nummer 100 blev spillet i Parken søndag eftermiddag.

Ikke siden oktober 2021 har udeholdets fans været velkomne i Parken eller på Brøndby Stadion, så aftenens kamp skulle have fuld gas fra de to fangrupperinger.

Det gik dog lidt for vildt for sig for flere personer, som blev anholdt før, under og efter aftenens kamp, som FC København vandt med hele 4-1 efter et hattrick af spanske Pep Biel.

God stemning i Parken, hvor FCK-spillerne fejrede sejren foran egne fans. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Vi har otte anholdte, og én administrativ frihedsberøvelse. Heraf er fem personer blevet anholdt efter kampen, siger Trine Møller, politiinspektør hos Københavns Politi.

Alle anholdte er blevet anholdt på baggrund af overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Røg og romerlys ved Brøndby-fansenes march før kampen. Foto: Ekstra Bladet

Det startede ellers relativt roligt på Østerbro søndag eftermiddag, hvor FCK-fansene varmede op udenfor Parken.

Brøndby-fansene varmede op til derbyet med den traditionsrige march fra Svanemøllen Station til Parken.

Under Brøndby-marchen blev der blandt andet affyret romerlys og kanonslag, og da Brøndby-tilhængerne endelig indtog udebaneafsnittet i Parken, så blev flere sæder sparket af og kastet på banen.

Kampklædt politi til stede i Parken. Foto: Ekstra Bladet

I den forbindelse sagde Trine Møller til Ekstra Bladet, at kampklædt politi var synlige og til stede på stadion.

To personer blev anholdt i Parken, men det er uvist, om det havde relation til de smadrede sæder.

Person anholdt efter derby i Parken. Foto: Ekstra Bladet

Slutfløjtet betød afgang for fansene, og efterfølgende blev flere personer blevet anholdt.

Politiet kunne søndag aften ikke oplyse andet, end at de otte personer er anholdt i henhold til overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Aftenen igennem vil Københavns Politi fortsat være tilstede for at sikre, at der ikke bliver optræk til yderligere ballade.

- Vi er massivt til stede i København, og indtil vi har sikret os, at der er ro, så er vi til stede i gadebilledet, siger Trine Møller.

Politiet vil fortsat være massivt til stede i København. Foto: Ekstra Bladet

