Flere FCK'ere kan være på vej ud

Flere FC København-spillere ser ud til at få nye fodboldadresser denne vinter, heriblandt venstrebacken Bryan Oviedo

Svingdøren i FC København ser i den grad ud til at blive taget i brug i vinterens transfervindue.

Jess Thorup råder i øjeblikket over en trup, hvor der både er for mange spillere på nogle positioner og for få på andre.

Stortalentet Victor Kristiansen har sat sig solidt på venstreback positionen i klubben, og Nicolai Boilesen er så småt på vej tilbage fra skade.

Det efterlader både Bryan Oviedo og Pierre Bengtsson i en situation, hvor fast spilletid ikke er lige om hjørnet, og sportsdirektør Peter Christiansen udelukker ikke, at de to spillere kan forlade klubben.

PC går et travlt transfervindue i møde. Foto: Kenneth Meyer

- Han (Bryan Oviedo) spiller ikke nok i forhold til der, hvor han er i sin karriere, siger PC og fortsætter.

- Det er samme situation som i sommer; Hvis det rigtige kommer for ham, og vi føler, at vi er dækket godt nok ind på venstre back, så er han én, som muligvis godt kan få lov at rejse videre i sit fodboldliv.

Er det lidt samme situation for Pierre Bengtsson?

- Ja, det er lidt det samme, siger Peter Christiansen.

Den svenske venstreback Pierre Bengtsson kan snart være fortid i FC København. Foto: Anthon Unger

Også Københavnernes norske målmand Sten Grytebust, der i efteråret var udlejet til Vejle, kan være på vej ud, men sportsdirektøren holdt kortene tæt på hånden, da han blev spurgt ind til Grytebusts situation.

- Antallet på nogle positioner er vi lidt rigeligt.

Er det en kringlet måde at sige, at Grytebust er på vej ud?

- Nej, fordi det er nødvendigvis ikke kun ham. Der kan også være interesse for andre på den position også for den sags skyld Johan (Johan Guadagno red.).

Peter Christiansen var heller ikke afvisende, da Ekstra Bladet spurgte ind til, om FC København ville slå deres egen transferrekord denne vinter, men ville ikke uddybe yderligere.

