Fnyser ad FCM-boss: Skambud på Jonas Wind

Med sine 22 år og masser af mål for FC København og Danmark på cv'et står Jonas Wind med sikkerhed på mange blokke rundt omkring i Europa.

Men derfor kan man jo godt forsøge at score et af københavnernes varmeste salgsobjekter for en billig penge. Det lader i hvert fald til at være ræsonnementet hos Rasmus Ankersen, der udover at være bestyrelsesformand i FC Midtjylland også er sportsdirektør i storesøsterklubben Brentford.

Danskeren tog direkte kontakt til FC Københavns sportschef, Peter Christiansen, med henblik på en aftale om Jonas Wind, afslører FCK-bossen i Eurosports 'Købmændenes klub'.

- Jeg forventede ikke at høre mere, og jeg var glad for ikke at høre mere, for det var simpelthen for dårligt et tilbud, nærmest smågriner han i studiet uden dog at sætte beløb på.

Peter Christiansen var ikke imponeret over Brentfords bud på Jonas Wind. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Peter Christiansen sammenligner selv buddet på Wind med at byde en million euro for FC Midtjyllands Evander, men det gjorde han trods alt ikke.

- Jeg har bedre ting at bruge tid på end at skambyde på deres spillere, siger han, inden han afviser, at buddet blev sendt som en joke.

- Nej, nej. Så uartigt var det trods alt ikke. De kan godt lide at lege lidt med det, men det er sådan, det er, siger Peter Christiansen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Rasmus Ankersen, men endnu uden held.

Rasmus Ankersen dobbeltjobber som bestyrelsesformand i FC Midtjylland og sportsdirektør i Brentford. Foto: Lars Poulsen

Afviste to bud

Historien om Brentfords bud på Jonas Wind var fremme på transfervinduets sidste dag, hvor BT mente at vide, at FCK havde afvist to Brentford-bud på Jonas Wind. Begge i underkanten af 50 millioner kroner.

Jonas Wind scorede 15 gange i den forgangne Superliga-sæson og står i indeværende sæson noteret for fire mål. På det danske landshold har han scoret fire mål i 12 optrædener.