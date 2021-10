- Føler mit navn er streget ud i FCK

Ståle Solbakken kan ikke længere se sit aftryk i FC København med klubbens nye retning.

Det fortæller han i et interview med Discovery.

Det er nu et år siden, at Ståle Solbakken og FC København gik hver til sit efter adskillige års samarbejde.

Og den 53-årige nordmand ærgrer sig over den udvikling, som klubben gennemgår i øjeblikket.

- Altså jeg føler jo, at mit navn på en måde er streget ud. Og det er helt fair, da de jo skal bygge deres eget projekt, siger Ståle Solbakken.

Artiklen fortsætter under billedet..

Ståle Solbakken fejrede store triumfer som cheftræner og manager i FCK. Foto: Lars Poulsen

- Men jeg tror de skal huske på, at de kom til et opdækket bord. De kom til noget, som de burde bygge videre på. Jeg har ikke noget prestige omkring, at de går en anden vej. Der må jo være en grund til, at jeg ikke skal være der længere.

Få måneder efter bruddet med FC København blev Ståle Solbakken præsenteret som norsk landstræner.