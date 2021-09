Følger FCK tæt: - Man skal aldrig sige aldrig

Marcus Allbäck følger FC København tæt. Den tidligere svenske landsholdsangriber afviser ikke en dag at vende tilbage til den klub og den by, som han holder så meget af

Marcus Allbäck savner København.

Normalt er den tidligere FCK-stjerne i den danske hovedstad i hvert fald nogle gange om året, men som så meget andet har corona også haft sat en stopper for det.

Kærligheden til København og byens hold er dog intakt hos den 48-årige svensker, der fra 2005 til 2008 spillede for FCK.

- Absolut. Jeg følger dem stadig meget tæt. Udover Örgryte var FCK den klub, jeg var i længst, og det var der, at jeg havde min sidste succes som fodboldspiller.

- Det er en klub, der har haft stor betydning for mig, og som jeg nærer stor kærlighed til, siger Marcus Allbäck til Ekstra Bladet.

Han er i dag agent i Martin Dahlins agentfirma, MD Managerment, og derudover fodboldekspert for det svenske spilsite Rekatochklart.com.

Marcus Allbäck var med til at rykke FC København og var i tre sæsoner en nøglefigur i klubben. Foto: Jens Dresling

Tidligere var Marcus Allbäck i en årrække involveret omkring Erik Hamréns svenske landshold som såkaldt players manager og blev på rygteplan nævnt sidste efterår, da Ståle Solbakkens mange kasketter skulle gives til nye folk.

Marcus Allbäck blev hverken træner eller sportsdirektør ved den lejlighed, men han afviser ikke en dag at vende til FCK - hvis altså muligheden opstår:

- Man skal aldrig sige aldrig. Det er ikke nogen tanker, jeg går med lige nu, og det er ikke aktuelt. Men man ved aldrig, om jeg en gang i fremtiden kan få en rolle i klubben. Vi må se.

For ti år siden drømte han om en dag at blive træner for FCK, men den plan er skrinlagt, siger han.

Farvellet til det svenske landshold i 2016 blev samtidig et farvel til trænerverdenen.

Det er ikke på træningsbanen, at hans evner kommer bedst til sin ret.

Skal Marcus Allbäck en dag arbejde for en klub, bliver det formentlig som sportsdirektør eller teknisk direktør.

- I så fald bliver det på niveau, og det er også der, at jeg føler, at jeg kan bidrage allermest, siger den tidligere svenske landsholdsangriber, der nåede at spille 120 kampe og score 45 mål for københavnerne.

Marcus Allbäck scorede 30 mål i 74 landskampe for Sverige, men er formentlig mere kendt i København end i Stockholm. Foto: Lars Poulsen

Det mest berømte - og formentlig også grimmeste - satte han ind i Parken 1. november 2006, da han som første FCK'er nogensinde scorede i Champions Leagues gruppespil.

Det historiske mål sikrede FC København en 1-0-sejr over Manchester United, og det bliver 'Macken' stadig mindet om, når han besøger den danske hovedstad.

- Jeg tror, at der er flere mennesker, der genkender mig og stopper mig i København end i Stockholm. Og mange siger, at de var i Parken den dag, da vi slog Manchester United.

- Det er sjovt, og det er ikke kun fans, der stadig har kærlighed til mig. Det går den anden vej også, siger Marcus Allbäck.