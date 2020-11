Før interview: Ingen betingelser fra Ståle

- Ståle ville gerne have plads og tid til at uddybe sine pointer, men ellers har han ikke stillet et eneste krav til konditionerne for det interview, siger Kim Mikkelsen, sportschef hos TV3 Sport

Når det meste af Fodbold-Danmark i aften tuner ind på TV3+ for at se Ståle Solbakken tale ud om sin afsked med FC København, skal man forberede sig på en temmelig lang interview-seance på op imod to timer.

Længden af samtalen med studievært Camilla Martin, der har fodboldekspert Jesper Grønkjær ved sin side, er til gengæld også det eneste, nordmanden på forhånd har ytret ønske om.

Det fortæller Kim Mikkelsen, sportschef hos TV3 Sport, der er øverste ansvarlige bag produktionen.

- Ståle ville gerne have plads og tid til at uddybe sine pointer, men ellers har han ikke stillet et eneste krav til konditionerne for det interview, siger han.

Det gælder også person-sammensætningen i studiet, hvis nogen skulle få den tanke, at Solbakken har efterspurgt sin tidligere FCK-spiller, Jesper Grønkjær.

- Overhovedet ikke, afviser Kim Mikkelsen, der også er helt tryg ved den journalistiske ballast i studiet.

Camilla Martin er efterhånden en særdeles rutineret studievært og interviewt Ståle Solbakken et hav af gange. Foto: Stine Tidsvilde

- Camilla Martin har altså været vores primære studievært i over ti år. Jesper Grønkjær er ganske vist ikke journalist, men han har haft Ståle Solbakken som træner og kan derfor bidrage med nogle observationer omkring for eksempel mandskabsbehandling.

- Og så har de i øvrigt en hel redaktion bag sig. Vi har planlagt og forberedt det her minutiøst, siger Kim Mikkelsen.

Jesper Grønkjær og hans træner Ståle Solbakken i højt humør før et FCK-møde med Chelsea på Stamford Bridge. Foto: Lars Poulsen

Det er forventeligt, at den fyrede træner nok vil omtale ledelsen i FC København i mindre pæne vendinger, og klubben har da også fået tilbud om at kommentere indholdet af interviewet på skærmen, så snart det er bragt, siger Kim Mikkelsen. Det har man foreløbig afvist.

- Men nu er det her altså også Ståles version. Det er hans fortælling.

Interviewet bringes fra klokken 20.30.

