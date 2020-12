Før pokalkamp mod FCM: Hvor langt er vi?

- Pokalturneringen kan blive vigtig for os, og det er det også at måle os op imod FC Midtjylland, siger FCK-træner Jess Thorup, der jubler over Falks forlængelse

FCK-træner Jess Thorup vil bruge torsdagens ottendedelsfinale i pokalturneringen mod FC Midtjylland til at se, hvor langt han er nået i udviklingen af sit mandskab siden øretæven på 4-0 i Herning den 8. november.

- FC Midtjylland er lige nu det stærkeste hold, vi kan blive testet imod, sagde han søndag efter 1-0 sejren i Farum.

- De har noget tempo og fart fra en masse internationale kampe. De er godt kørende i ligaen og har været det i et stykke tid. Så på den måde er de nogle af dem, som vi gerne vil måle os op imod.

- Jeg tror jo på, at vi kan komme med en anden tro på tingene og en anden selvtillid, end vi gjorde sidst. Det er i alt fald min fornemmelse lige nu, lød et efter den tredje sejr på stribe i Superligaen.

- Lige nu glæder vi os over de seneste tre kampe, men så skal vi kigge på det. Pokalturneringen kan blive vigtig for os, og det er det også at måle os op imod FC Midtjylland.

Jess Thorup er meget begejstret for det signal, der ligger i Rasmus Falks kontraktforlængelse. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Jess Thorup vil fortsat bede sine spillere om at fokusere på eget spil og egen proces fremfor at kigge for meget på modstanderne.

- Derfor bliver det en fed test for os på, hvor langt vi er kommet, selv om vi ikke er så langt i processen endnu.

Den pågår for fuld kraft i det daglige arbejde.

- Lige nu forholder jeg mig til, hvordan spillerne agerer i dagligdagen, og det er klart, at sejre giver smil på læben og tro på projektet. Vi har nemmere ved at småjustere nogle ting og tage lidt større skridt, og det er vigtigst for mig. Men det er klart, at tre sejre i streg luner.

I de kampe har Rasmus Falk været særdeles iøjnefaldende som hans kreatør, og Thorup glæder sig da også over fynboens femårige forlængelse af FCK-kontrakten.

- Det er et fantastisk signal at sende. Alle taler om transfervinduer, og hvem der skal hentes, men at holde på en spiller af den kaliber, som kan blive et fundament for klubben fremadrettet, synes jeg er det bedste signal, vi kan sende som klub.

Han ønsker ikke at udtale sig ret meget om det kommende transfervindue, fordi han – siger han – stadig er meget optaget af at finde ud af, hvilke kompetencer han har i sin nuværende trup og på, hvordan han får jeg det bedste ud af dem.

