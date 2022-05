For ringe: Her skal vi blive bedre!

Det var en skuffende og grim guldkamp, som FC Midtjylland og FC København leverede i Herning søndag aften.

Men det betyder ikke det fjerneste, hvis man spørger i FCK-lejren.

Her handler det ikke om at spille champagnebold. Det handler om at få et champagnebad, når sidste runde er spillet i slutningen af maj.

- Jeg ved godt, at forventningen er, at FCK både skal vinde og spille flot fodbold. Det vil vi også gerne selv. Men nu er vi nået så langt hen i sæsonen, at det ikke betyder noget. Vi skal bare vinde guldet, sagde Rasmus Falk.

Rasmus Falk er ligeglad med, hvordan mesterskabet havner i hovedstaden - så længde det bliver tilfældet... Foto: Claus Bonnerup

Syv mål i otte Superliga-kampe er det blevet til for den skrantende FCK-offensiv, der i Herning på ny var Jess Thorups hovedpine.

- Jeg er enig i, at det er et område, vi skal dyrke at blive bedre på. Mod Randers kreerede vi slet ikke nok. Mod Brøndby skulle vi have scoret flere mål, mens det var under par mod både Silkeborg og FC Midtjylland.

- Vi sætter ikke nok sammen, og vi skal blive skarpere på afleveringer, løb og afslutninger foran mål, lød det fra Falk.