Forklarer Fischer-kritik: - Han var selv pissenervøs

Forfatteren til Bendtner-bogen 'Begge Sider', Rune Skyum-Nielsen, forklarer, hvad Nicklas Bendtner egentlig mente med, at Viktor Fischer skulle have knevret sig til VM. - Jeg har måske undervurderet, hvor mange der ville misforstå det, siger Rune Skyum-Nielsen

Forfatteren til Nicklas Bendtner-bogen 'Begge Sider' tager ansvaret for angriberens spidning af Viktor Fischer.

31-årige Bendtner var i starten af november bogaktuel med ’Begge Sider’, hvor han åbenhjertigt fortæller om sit liv både på og uden for fodboldbanen.

Bogen trak mange overskrifter, og FCK-holdkammeraten Viktor Fischer fik også et par ord med på vejen for 'at have knevret sig til VM'.

Nu forklarer bogens forfatter, Rune Skyum-Nielsen, hvad han og Bendtner egentlig mente med bemærkningen, som forfatteren tager på sin kappe.

- Jeg har måske undervurderet, hvor mange der ville misforstå det og måske med rette misforstå det. Bogen er fortalt, så man er der, mens tingene udspiller sig.

- Det er ikke en efterrationaliseringsbog, hvor man sidder og kigger tilbage, siger Rune Skyum-Nielsen i podcasten Genpres.

Her fortæller forfatteren og journalisten om arbejdet med bogen og Bendtner. Omkring Fischer-episoden forklarer Rune Skyum-Nielsen, at han nok har arbejdet lidt for meget med de dramatiske virkemidler i den tro, at folk ville fange den.

- I det her øjeblik, hvor bemærkningen til Fischer kommer, sidder Nicklas i et fly på vej hjem fra Stockholm sammen med landsholdstruppen. Få timer senere skal de have at vide, hvem der skal med til VM.

- Han kan sidde og se på holdkammerater, der er ret nervøse. Og så sidder der en og smiler over hele krydderen og virker ret sikker på at skulle med. I den situation bliver han så irriteret, fordi han selv er pissenervøs for ikke at komme med, siger Rune Skyum-Nielsen.

Nicklas Bendtner og Viktor Fischer fejrer en pokalscoring mod Hillerød. Foto: Lars Poulsen

Ifølge forfatteren har beskrivelsen ikke givet anledning til problemer mellem Bendtner og Fischer, der de seneste måneder har delt omklædningsrum.

Efter sine to mål i derbyet mod Brøndby gav Fischer da også lidt igen med en bemærkning om, at man ikke kunne tale sig på landsholdet, og den grinede de sammen af ifølge Rune Skyum-Nielsen.

Nicklas Bendtner udgav 'Begge Sider', da han havde været i FCK i et par måneder.

Timingen blev der dengang talt meget om, og da historierne begyndte at vælte ud i både danske og internationale medier, valgte Bendtner, at han lige så godt kunne give holdkammeraterne bogen, så de ikke bare fik brudstykker.

- Nicklas er blevet meget bedre tage tyren ved hornene. Så da det her kom i første udgivelsesuge, fik han en fra forlaget til køre ud med en kasse med bøger, som blev uddelt i omklædningsrummet.

- De tog den alle sammen med hjem og sms’erne kom allerede et par timer. De syntes, at det var skide interessant, fortæller Rune Skym-Nielsen i podcasten Genpres.

Det er uvist, om Nicklas Bedntner fortsætter karrieren, efter kontrakten med FCK ikke blev forlænget. Foto: Jens Dresling

Nicklas Bendtner har af nogle fået kritik for at bryde uskrevne regler om, at man ikke fortæller om, hvad der sker uden for kridtstregerne, men Rune Skyum-Nielsen afviser kritikken:

- Han hænger kun folk ud, der er startet med at hænge ham ud.

Podcasten er optaget, før det stod klart, at FC København ikke ønskede at forlænge aftalen med Nicklas Bendtner.

Ifølge Rune Skyum-Nielsen har Bendtner dog gode planer og ud over nogle erhvervsidéer, drømmer den snart 32-årige tidligere landsholdsprofil om at inspirere unge talenter.

- Og ikke bare med sin bog, men også med rådgivning og måske endda også at træne.

- Det siges i hvert fald, at i FCK-omklædningsrummet er især de unge rigtig glade for ham, fordi han faktisk behandler dem godt og inspirerende.

Nicklas Bendtner er efter stoppet i FC København gået i tænkeboks. Han overvejer, om fodboldkarrieren skal have et sidste eventyr, eller om han skal sige stoppe.

Før han skrev kontrakt med FCK, var der i sommer interesse fra Tyrkiet, Grækenland og Spanien fra det, som Rune Skyum-Nielsen kalder ’relativt ordentlige klubber’.

Du kan høre hele ’Bendtner-podcasten’ fra Genpres her.

