Forklarer fyring

Formand Bo Rygaard har været glad for Katja Moesgaards arbejde, men der var brug for en tungere profil til at føre FC København videre

Bo Rygaard lader Ståle Solbakken tage de sportslige beslutninger, men indimellem må Parkens formand gøre ligesom den norske manager.

Han må fortælle en vellidt medarbejder, at der ikke længere er plads til ham - eller i dette tilfælde hende - på holdet.

I Parken Sport & Entertainment har man været glad for Katja Moesgaard i de seneste år, men hun blev til overs i den kabale for fremtiden, som formand Rygaard har lagt for Parken, og endte med en fyreseddel.

Lars Bo Jeppesen sætter sig fredag i direktørstolen i Parken, mens Katja Mosgaard nu er fortid i nationalarenaen.

Moesgaard havde titlen COO (chief operating officer), mens hendes afløser får titlen CEO.

Der er kun et bogstavs forskel i titlen, men Lars Bo Jeppesen får som administrerende direktør langt større magt og flere ansvarsområder, end Moesgaard havde.

- Det er en tung mand, som vi får ind ad døren. Vi havde brug for en fra øverste niveau, der kunne tage et bredere strukturelt ansvar.

- Vi har været glade for Katja og skilles som de bedste venner. Men vi vurderede, at hun ikke kunne løfte det ansvar, og så endte hun uden for nummer og kom til overs, siger Bo Rygaard og afviser, at fyringen med Moesgaard og ansættelsen af en ny direktør har noget med den aktuelle coronasituation at gøre:

- Slet ikke. Vi havde gjort det alligevel.

Katja Moesgaard kom tilovers i Parken og er nu fortid i FCK. Foto: Uffe Weng/Ritza

Lars Bo Jeppesen bliver formand for e-sport-selskabet North og står også med ansvaret for udlejningen af de fire kontorejendomme i Parken.

Jeppesen startede i 1998 sponsorbureauet Promovator med Preben Elkjær.

Det blev i 2002 købt af det nuværende Dentsu Aegis Network, hvor han senest som direktør har haft ansvaret for 20 lande og knap 5000 medarbejdere.

I Parken er man i gang med en omfattende digitaliseringsproces, og her kommer Jeppesen til at spille en væsentlig rolle.

2019 var et godt år i Parken med flotte tilskuertal, vækst i fanbasen og et rekordstort merchandisesalg.

På den baggrund vil nogle nok undre sig over, at man skiller sig af med Katja Moesgaard, men timingen er ifølge formanden slet ikke tilfældig.

- Min filosofi i bestyrelsesarbejde er, at man ikke skal lave ledelsesændringer på højt niveau, medmindre fundamentet er rigtig stærkt. Det er det her.

- Det peger i den rigtige retning, men vi havde brug for at tage skridt frem på den kommercielle bane, siger Bo Rygaard, der som formand overbragte nyheden til Katja Moesgaard om, at der ikke længere var brug for hende i Parken.

Bo Rygaard har de seneste fem år været formand i Parken. Foto: Lars Poulsen

- Medmindre folk har taget af kassen, er det altid vanskeligt. Den dag, hvor man ikke synes, at det er ubehageligt at afskedige folk, skal man finde sig noget andet at lave.

- Men som jeg også talte med Katja om, er det også en ny mulighed for hende, og hun har et godt afsæt herfra. Vi har været glade for hende, men det var det rigtige for virksomheden at gøre, og det står jeg på mål for, siger Bo Rygaard til Ekstra Bladet.

FCK har manglet en administrerede direktør, siden den bratte afsked med Anders Hørsholt i starten af 2018.

Lars Bo Jeppesen kommer til at referere til Bo Rygaard og bestyrelsen, og for manager Ståle Solbakken får ændringen på ledelsesgangen i Parken ingen betydning.

Som sportslig ansvarlig i FCK vil han fortsat referere direkte til bestyrelsen.

Lars Bo Jeppesen starter 1. maj som direktør i FCK. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Ny FCK-direktør: 'En drengedrøm'

Lars Bo Jeppesen kalder jobbet som direktør i FC København for en drengedrøm, der er gået i opfyldelse.

Dansk Markedsføring har talt med den nye FCK-boss, der i slutningen af februar sagde sit direktørjob i Dentsu Aegis Network op.

Da FCK kontaktede ham, var Jeppesen ikke i tvivl om, at det var en mulighed, som han ikke kunne forpasse.

I et interview, der bringes i maj-udgaven af Markedsføring, siger han, at der skal skabes 'verdens fedeste sponsorprodukt', og så skal der endnu mere liv i og omkring Parken, der skal være et mulitikulturelt oplevelsesrum.

- Der kan være mange flere og forskellige former for oplevelser i Telia Parken - og rundt om den - end i dag. Både i forbindelse med fodboldkampe, koncerter og andre kulturelle arrangementer, siger Lars Bo Jeppesen til Dansk Markedsføring.

