Forlænger med kæmpetalent

FC København har forlænget samarbejdet med en af Superligaens mest eftertragtede teenagere.

Onsdag aften fortalte de danske mestre på det såkaldte FCK Indside-arrangement i Parken, at de havde forlænget aftalen med 18-årige Mohamed Daramy, så den nu løber helt frem til 31. december 2023.

Det er anden gang på mindre end et år, at klubben forlænger med stortalentet, der indtil videre er noteret for 32 kampe og fem scoringer i den hvide trøje.

- Vi er meget glade for, at vi sammen med Mohamed er nået frem til, at det bedste for hans udvikling lige nu er at spille i FCK og tage de næste skridt her.

- For han kunne helt sikkert også have kommet til udlandet på nuværende tidspunkt, siger FCK-manager Ståle Solbakken, der i denne sæson har vist Daramy stor tillid.

Offensivtalentets tidligere aftale løb til udgangen af 2021, men nu er der altså kommet to yderligere år på.

Det betyder, at FC København står i en stærkere forhandlingsposition over for de mange udenlandske klubber, der viser interesse.

Mohamed Daramy blev tidligere på året dansk statsborger og straks forhåndsudtaget til et af ungdomslandsholdenes kampe til marts. Foto: Linda Johansen

Som Ståle Solbakken pointerer, kunne Mohamed Daramy godt have valgt udlandet allerede nu. Red Bull Salzburg har længe været varme på stortalentet, der dog foretrækker at blive i Superligaen lidt endnu.

- Jeg er bevidst om, at jeg har meget at lære endnu, og jeg føler, at jeg er det helt rigtige sted til at udvikle mig endnu mere.

- Vi har de bedste trænere, der hjælper mig på rette vej, så det er bare at give den fuld gas, siger Mohamed Daramy.

Han blev tidligere på måneden dansk statsborger og ved samme lejlighed forhåndsudtaget til et af ungdomslandsholdenes kampe i marts. Nu er han så også blevet udstyret kontrakt.

- Det er rart, at der er ro på om min fremtid, så jeg kan koncentrere mig om de mange fede opgaver, der venter os i foråret.

- Vi har to kæmpe kampe mod Celtic i Europa, og så skal vi jagte mesterskabet i Superligaen og forsøge at nå en pokalfinale. Det bliver spændende og sjovt, siger Mohamed Daramy.

Han kom til FC København i 2015 fra Hvidovre og blev i 2018 den yngste målscorer i klubbens historie, da han scorede i en pokalkamp mod Viby.

