Forløsning i Parken

FC København er tilbage på sejrssporet, men det hold hårdt!

Indskiftede Mohamed Daramy blev kun fire minutter før tid matchvinder for københavnerne mod Vejle.

Efter to gange uafgjort mod Lyngby og AGF fik FCK tre meget tiltrængte point og kravlede forbi AGF i tabellen.

Både FC Midtjylland og Brøndby er der fortsat et stykke op til, men guldhåbet lever i hvert fald lidt endnu for FC København efter 2-1-sejren i Parken.

Sådan faldt målene i Parken 1-0 Mathias ’Zanka’ Jørgensen (28) FCK’s forsvarsgeneral Mathias ’Zanka’ Jørgensen kom højere end alle andre og snittede ved forreste stolpe Viktor Fischers præcise hjørnespark i nettet. Alexander Brunst var prisgivet i Vejle-målet. 1-1 Ylber Ramadani (67) Vejle-spilleren fik bolden uden for FCK-feltet, og selvom han var omgivet af FCK'ere fik han sendt en afslutning af sted. Victor Nelsson fik rettet skuddet af, så Johnsson ikke nåede ud til det. 2-1 Mohamed Daramy (86) Vejle fik ikke ekspederet et flad indlæg ud af kommunen. Jens Stage viste køligt overblik og lagde bolden til rette for Mohamed Daramy, der med en god afslutning passerede fremstormende Brunst. Vis mere Luk

Spillet var langt fra mesterligt, og det havde bestemt ikke været urimeligt, hvis Vejle var taget fra nationalarenaen med point.

Oprykkeren leverede et stykke solidt arbejde i Parken og fik lukket godt ned for den offensiv, der ellers har været FCK's varemærke i denne sæson.

FC København havde svært ved at lægge det nødvendige tryk på gæsterne, men fik med nød og næppe sikret sig sejren, da Stage og Daramy viste kølighed som henholdsvis oplægger og afslutter.

Dermed snuppede indskifterne hovedrollen i anden halvleg, mens den i første gik til en forsvarsspiller.

Mathias 'Zanka' Jørgensen havde i starten af opgøret problemer med pågående Wahid Faghir, men lejesvenden fra Galatasaray viste sin værd, da FCK havde allermest brug for det.

To gange midt i 1. halvleg havde han afgørende aktioner, og 'Zanka' var årsagen til, at FC København gik til pause med en føring i stedet for at være bagud.

Først var han FCK's frelsende engel, da Vejles Lukas Engel fik afsluttet tæt under mål.

'Zanka' kastede sig og fik blokeret skuddet, der ellers meget vel kunne være endt inde bag 'Kalle' Johnsson.

Og bare et par minutter senere svævede han i den anden ende som en engel og bragte med en hovedstødsscoring københavnerne i front mod oprykkeren.

Mathias 'Zanka' Jørgensen bragte FCK i front efter knap en halv times spil. Foto: Lars Poulsen

Det var højdepunkterne i en første halvleg, der vil være hurtigt glemt af de fleste andre end ’Zanka’.

Vejle fik udlignet halvvejs inde i anden halvleg ud af ingenting, da Ramadanis afrettede skud suste i nettet.

Det lignede i små tyve minutter et endegyldigt farvel til FC København i guldkampen, men så dukkede Daramy op og tændte med sin scoring det københavnske håb.

