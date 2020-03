Formand afviser ny FCK-strategi: - Selvfølgelig kommer der salg

Firmaet bag FC København, Parken Sport & Entertainment præsenterede onsdag et overskud på 75 millioner kroner for 2019, men den store historie var, at man i 2020 kun forventer et plus mellem 0 og 20 millioner, fordi man regner med mindre transferoverskud og vil have kontinuitet i spillertruppen.

Da Ekstra Bladet fanger bestyrelsesformand Bo Rygaard sent onsdag eftermiddag, vil han imidlertid ikke høre tale om, at det er en ændring af strategien.

- Man skal mere se det som et udtryk for, at køb og salg af spillere tidsmæssigt falder på forskellige tidspunkter, og i 2018 og 2019 har vi solgt relativt mange spillere. Vi har selvfølgelig også købt, men vi har ligget på en historisk høj avance på spillere, siger Rygaard til Ekstra Bladet.

FCK skifter strategi: Vil holde længere på spillerne

Og 2019 bød da også på spillersalg af Jesse Joronen, Robert Skov og Denis Vavro for store millionbeløb, og selvom der kommer færre salgskroner i kassen, så udelukker man ikke fuldstændigt salg.

- Selvfølgelig vil der være nogle justeringer i spillertruppen i forbindelse med transfervinduet til sommer, men det vil bare være på et lavere aktivitetsniveau end de to foregående år, siger Rygaard.

Han hæfter sig ved den sportslige succes.

- Vi er med i tre turneringer (sagt inden exit mod AaB), og det er enormt belastende for truppen, og det betyder, at vi har behov for de resurser, vi har omkring truppen, og det er på baggrund af det, at man har sagt, at på kort og mellemlang sigt så ønsker vi at fastholde det meste af den trup, vi har på nuværende tidspunkt, siger Rygaard.

Hvorfor kommer det her ønske lige nu?

- Igen er det jo et spørgsmål om mange forskellige ting, og i sidste ende er det Ståle Solbakken og hans team, der kommer med den indstilling til os, og det er jo noget med, hvordan skadesituationen ser ud, og hvordan tilgangen af nye spillere ser ud, og der har vi så sagt, at det lyder fornuftigt, siger Rygaard.

- For Ståle gælder det om at stllle med stærkest mulige besætning, og vi har ekstremt pensum, fordi vi spiller både Superliga, pokal og Europa League. Det er jo en kæmpe belastning, og det er noget, de føler temperaturen på, og det er også derfor, at transferaktiviteter sker over perioder. I nogle perioder er der høj aktivitet, og i andre perioder er der lav aktivitet, siger Rygaard.

Ståle Solbakken har fået det, som han har bedt om. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

Sådan så Rygaard ud, da han kom ind i bestyrelsen i 2015. Foto: Lars Poulsen/polfoto

- Vi bakker den sportslige ledelse op i, at de har en periode foran sig her og nu, hvor de kan koncentrere sig om, at den trup, de har, er den trup, der er grundstammen, siger Rygaard.

Men det har jo tidligere været sådan, at I har kunnet lokke spillere til fra en højere hylde, fordi I kunne love dem at blive solgt - bliver det så ikke sværere at hente de helt gode spillere?

- Nej, men altså det er ren og skær timing. Det er ikke fordi, vi ikke vil sige farvel til spillere igen. Det er bare et spørgsmål om, at det kommer periodemæssigt, og vi har som sagt haft to år i træk, der har ligget på et historisk højt niveau, og nu bliver det bare lavere.

- Vi lytter til den sportslige ledelse, når de fortæller, hvad de mener, der er det bedste for FC København, og det har vi så valgt at bakke dem helt op i, så vi har den trup, vi kender i dag, og der vil ske justeringer til sommer også, men det vil bare ikke være de større radikale skift, vi har set de andre år.

- Men det er tydeligt, at blandt de spillere, vi har nu, er der masser af talenter, og de vil på et senere tidspunkt kunne komme på salgslisten og komme ud i andre klubber i Europa, som vi har en rigtig fin trackrecord med, siger Rygaard.

Så I siger, at i 2020 sælger I ikke så meget, men i 2021 så er det igen en masse salg, eller er der tale om en permanent strategi?

- Nej, det vil jeg slet ikke gætte på, for spillerne har jo en vis periode i klubberne, og vi har relativt mange nu, og de skal jo være inde hos os i en periode, så det er ikke noget med, at vi har ændret strategi. Det lyder så voldsomt.

- Det er mere et spørgsmål om timing, og vi har heldigvis den finansielle stamina i Parken Sport & Entertainment, fordi vi har en række andre forretninger, så vi kan sige til den sportslige ledelse, at hvis I vurderer, at det er rigtigt, så er det ok med os. Man kunne forestille sig andre klubber, der ikke kunne det på samme måde.

Kan man sige, at det måske også er, fordi I lige er kommet til at sælge en spiller for meget, at I ikke ligger aller øverst af Superligaen?

- Nej, sådan vil jeg ikke sige det. Jeg synes, der har været en naturlig rytme i de salg, der er sket, og nu er vi bare inde i en periode, hvor vi også er i 1/8-finalen i Europa League, og det er altså en kæmpe belastning, siger Rygaard og krydser fingre for, at det ikke kommer flere skader nu.

Bo Rygaard sammen med Niels-Christian Holmstrøm. Foto: Lars Poulsen/Polfoto

Så det er et midlertidigt stop af store salg, men I vender tilbage til store salg igen om et år?

- Nej, ved du hvad. Jeg vil ikke engang kalde det et midlertidigt stop, for reelt set er det her et spørgsmål om timing. Der er ikke nogen, der har fået at vide, at nu skal der stoppes eller det ene eller det andet.

- Den sportslige ledelse følger hele tiden med, hvad er det, der skal til. Hvis vi havde snakket sammen for en måned siden, så havde jeg jo ikke vidst, at vi var i 1/8-finalen i Europa League.

- Vi er stadig i pokalen (sagt inden exit mod AaB), og Superligaen er hård, så der er et rigtig stort pres, og det er det, vi løbende vurderer. Så det handler mere om timing end stop.

Men der er vel en grund til, at Ståle har sagt, at der ikke er flere, der skal ud lige nu?

- Ja, det er det, han kommer og siger, at han har behov for den trup med det program, han ser foran sig. Det handler om turneringsprogrammet, og hvordan skadesituationen ser ud, og det totale billede er det, han kommer og indstiller til os om, og det lyder rigtig fornuftigt, så det bakkede vi op om, siger Rygaard.

