Forrygende Falk trak nitten

Han er en kæmpe profil for det FC København-mandskab, der aktuelt er favoritter til at tage guldet - og så er han i manges øjne også Superligaens bedste spiller.

Den finurlige fynbo har leveret en række stærke præstationer i foråret efter en næsten halvt år lang skadesperiode, og søndag eftermiddag var han også i hopla, da løverne vandt 1-0 over FC Nordsjælland.

Tankerne om Rasmus Falk i rødt og hvidt er derfor også ret nærliggende. Men da Kasper Hjulmand tirsdag satte navn på sin kommende landsholdstrup, var FCK-stjernens navn ikke at finde.

Selv da landstræneren søndag skulle udpege en ekstra mand til truppen ovenpå Christian Eriksens positive coronatest, blev Falk forbigået.

Men selvom det dermed ikke bliver til landskampe mod henholdsvis Holland og Serbien for den 30-årige Superliga-stjerne, så er han ikke hverken overrasket eller skuffet.

- Jeg vil ikke sige, at jeg er skuffet. Jeg vil vende den om og sige hold kæft, hvor er jeg glad for, at jeg kan spille fodbold igen. Jeg har været ude i næsten et halvt år. Jeg er tilfreds med at være tilbage og i en god fysisk forfatning. For mig gælder det bare om at vinde det mesterskab, og det er der, alt mit fokus er.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Der er jo også et VM, der venter. Har du en fornemmelse af, at du er inde omkring landsholdet?

- Selvfølgelig har jeg haft en dialog omkring det med Hjulmand. Det, jeg kan sige, er, at lige nu er det relativt svært at blive udtaget, hvis du spiller i Superligaen. Det er kun Andreas Maxsø, som er kommet med. Jeg vil ikke gå så meget ind i det. For mig handler det om at gøre det ypperste her for FCK.

- Undrer du dig over, at du ikke er tættere på?

- Jeg tænker ikke på den måde omkring det. Jeg ved godt, hvad jeg står for, og hvad kan jeg. Det har jeg en stor tiltro til. Det, der har fyldt for mig i den seneste uge, er at være klar til kamp i torsdags. Det kunne så ikke lade sig gøre. Men så gik jeg all-in for at blive klar til kampen i dag. Derfra handler det om at gøre alting rigtigt og holde sig fit over en længere periode. I efteråret spillede jeg alt for få kampe. Jeg vil spille 90 minutter hver gang, og det er mit eneste mål.

- Så VM er ikke et mål?

- Jo, selvfølgelig er VM et mål. Jeg tror på, at jeg kan påvirke de ting, jeg laver for FCK til træning og i kamp og kæmpe for at blive danske mestre. Det andet er ude af ens hænder.

- Jeg tog et aktivt valg ved at forlænge min kontrakt med FCK, fordi jeg elsker og nyder at være her, og fordi jeg stadig mener, at jeg kan blive en bedre fodboldspiller her. Men så ved jeg godt, at man selvfølgelig er foran på point, når man spiller i en større liga end Superligaen. Forhåbentligt skal vi ud og spille europæisk efter sommerferien, og så skal vi vinde guld inden det. Det er det, det handler om. Alt andet er bonus.

Rasmus Falk ved godt, at han er bagud på point i forhold til en landsholdsudtagelse, fordi han stadig spiller i Superligaen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Rasmus Falks chef, Jess Thorup, ønsker ikke at gå ind i en diskussion omkring Rasmus Falks manglende udtagelse til landsholdet.

Han er bare glad for at have sin stjerne tilbage på banen.

- Jeg kommer aldrig til at blande mig i, hvem Kasper (Hjulmand, red.) udtager. Det, jeg kan sige, er, at vi er rigtig glade for at have Rasmus tilbage efter en rigtig lang og opslidende skade. Og at få ham tilbage på det her niveau, som vi så i PSV og til tider også i dag (søndag, red.), det har vi brug for i det her mesterskabsslutspil.

