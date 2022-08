Forrygende FCK-melding: Stort trumfkort

Mohamed Daramy er den store trumf, som FC København har i ærmet, når de onsdag aften møder Trabzonspor i den afgørende play-off kamp om en plads i Champions League.

Den samlede vinder scorer mere end 200 mio. kr. for at være blandt de 32 bedste klubhold i Europa.

Daramy var ikke med i sidste uges opgør i Parken, hvor FCK vandt 2-1. Den 20-årige lejesvend fra Ajax udgik med en skade mod Randers 12. august, men skaden var ikke så slem, at det har krævet en længere pause.

Han har et stykke tid været tilbage på træningsbanen i fuld vigør. Mandag deltog han således i spillet til to mål, hvor han samtidig optrådte på det rigtige hold.

Mohamed Daramy er klar til returkampen mod Trabzonspor. Men han kommer ikke til at spille 90 minutter. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Om han skal spille fra start eller får en jokerrolle fra bænken, er endnu ikke afgjort.

- Det ser positivt ud med Mohamed Daramy. Nu må vi lige se om der kommer en reaktion efter træningen.

- Siden må jeg træffe et valg. Om det skal være fra start eller i løbet af kampen. Sikkert er det, at han ikke kan spille 90 minutter, siger Jess Thorup og slår fast:

- Vi skal bruge Daramy på den måde, hvor han giver mest værdi for holdet. Derfor skal vi nu sætte os ned og se en gameplan med forskellige scenarier for kampen, forklarer FCK-træneren.

Hovedpersonen så fint ud ved mandagens træning på Frederiksberg. Han havde flere fine løb med udgangspunkt i sin normale position til venstre.

Mohamed Daramy får instrukser af assistenttræner Jacob Neestrup. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Det var heldigvis ikke så slemt. Det går fremad og jeg har trænet rigtig godt de senere dage.

- Jeg er klar til at spille, men det er ikke mig, der bestemmer om jeg skal spille fra start eller bruges som indskifter. Vi har før set, at man også kan forandre kampene, når man kommer ind fra bænken, siger Mohamed Daramy, der kunne glæde sig over fint besøg på sidelinjen.

En skadet Jonas Wind er hjemme i Danmark for at blive behandlet for den lårskade, han pådrog sig under træningen i Wolfsburg.

Jonas Wind, der har en skade i baglåret, var på visiti ved FCK-træningen mandag. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Han er naturligvis ikke til rådighed onsdag aften. Det tyder heller ikke på, at Nicolai Boilesen bliver klar. Han deltog søndag i den lukkede del af træningen, fik siden en reaktion mandag og var slet ikke på træningsbanen.

- David (Khocholava) har haft godt af et par dages hvil. Skulderen er blevet behandlet, så han ser klar ud, smiler Jess Thorup.

FCK-lejren er forberedt på, at der venter lidt af en heksekedel ved Sortehavets kyst. Men en anden – og nok så væsentlig udfordring – bliver luftfugtigheden.

Mohamed Daramys skade var ikke så slem. Han er klar til onsdagens brag mod de tyrkiske mestre. Foto: Tariq Mikkel Khan.

- Vi kommer til at tage nogle forholdsregler i forhold til den høje luftfugtighed. Det handler i høj grad, hvordan vi kan hjælpe spillerne, så der kan være væske klar på sidelinjen.

- Samtidig skal spillerne være bevidste om, hvordan kroppen reagerer, når de skal præstere med så høj luftfugtighed. Det kan betyde, at de skal tage lidt ekstra tid på dødbolde, pointerer Jess Thorup.

FCK kommer ikke til at rejse til Tyrkiet for at forsvare 2-1 føringen. Men FCK-træneren forventer, at der bliver nogle åbninger, som kampen skrider frem.

- Som tiden går, vil Trabzonspor være mere presset. Det må give os nogle muligheder, siger han.

FCK-træneren var kun sporadisk på træningsbanen mandag i solskinsvejret. Han brugte en del tid på en lang snak med bestyrelsesmedlem William Kvist, der havde fundet vej til træningsbanen.

Jess Thorup trak sig fra den sidste del af FCk-træningen, hvor han satte sig i et hjørne for at få en snak med bestyrelsesmedlem William Kvist. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Hvis man skal lægge noget i mandagens træning, kan FCKs startopstilling onsdag aften mod Trabzonspor godt se sådan ud:

Mathew Ryan - Kevin Diks, Denis Vavro, David Khocholava, Victor Kristiansen - Carlos Zeca, Lukas Lerager - Viktor Claesson, Rasmus Falk, Mohamed Daramy - Pep Biel.

FCK-truppen sætter tirsdag morgen kursen mod Sortehavet. Forude venter en fire timers langflyvetur.

