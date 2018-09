Forrygende Fischer sprudler i ny FCK-triumf

ESBJERG (Ekstra Bladet): Det var kun lige knap tre døgn siden, FC København leverede en af de største kraftpræstationer i europæisk sammenhæng nogensinde, da man sendte italienske Atalanta ud af Europa League efter forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence.

Alligevel var der ikke noget, der overhovedet mindede om europæiske tømmermænd eller tunge ben for københavnerne, der satte Esbjerg til vægs på eget græs med 2-0.

Særligt Viktor Fischer sprudlede på den pæne plæne på Vestkysten, og efter syv minutter var han ophavsmand til Dame N’Doyes føringsmål.

Fischer modtog en lang bold fra Nicolai Boilesen og leverede et par simple, men effektive, driblinger forbi to mand, inden han serverede et fladt indlæg for fødderne af en helt umarkeret N’Doye i det lille felt.

Den slags markering af N’Doye slap modstanderne ikke afsted med i 2012 - og det gør man heller ikke i 2018.

Hjemmeholdet svarede egentligt fint igen på chokstarten - godt båret frem af de 9.841 tilskuerne på Blue Water Arena. En udsøgt fornøjelse at være til fodbold i Esbjerg, når byen og stadion summer, som det var tilfældet søndag.

Gæsterne fik dog hurtigt punkteret festen i Esbjerg, og efter små 20 minutter var det selvfølgelig Viktor Fischer, der stod for scoringen til 2-0. Jeppe Brinch var uheldig at cleare et indlæg fra genopstandne Peter Ankersen tilbage i det lille felt, hvor Fischer takkede og eksekverede.

Ikke at hverken oplægget eller scoringen i sig selv kommer til at stjæle fokus i diverse ‘highlight-shows’, men det er bare så tydeligt, at Viktor Fischer emmer af internationale klasse. Hver gang han får bolden i fødderne, bliver det farligt. Defensivt arbejder han også stenhårdt. Ståle Solbakken har ikke rådet over en bedre FCK-spiller siden Jesper Grønkjær.

Efter 2-0-målet gik FCK et gear ned, måske klogeligt i det tætte kampprogram. Men det kom til at minde lidt for meget om cruise control i anden halvleg.

Efter en lille time var Jacob Lungi Sørensen en tånegl fra at reducere, da midtbanemanden kom først på et indlæg i feltet. Peter Ankersen kom dog på tværs med en lang tå i sidste øjeblik. Endnu en klasseaktion af en velspillende Peter Ankersen.

For at ruske yderligere op i tingene sendte John Lammers med 25 minutter igen Rafael van der Vaart på banen til dennes hjemmebanedebut. Van der Vaart blev mødt af overvældende klapsalver. Det virker til, de noget bedre kan lide den tidligere VM-finalist i Esbjerg end i Herning…

Den 35-årige hollænder var medvirkende til at Esbjerg fik indledt noget, der mindede om et pres på FCK de sidste 20 minutter. Selv om løberadiusen ikke var voldsom, så slog van der Vaart altså nogle lækre bolde i feltet.

Joni Kauko var med et kvarter tilbage tættest på at nedbryde sin finske landsmand i FCK-målet, Jesse Joronen, da Kauko fra tæt hold tvang FCK-keeperen til en refleksredning på stregen. Nærmere kom værterne ikke, men Esbjerg kan alligevel tage noget med fra nederlaget.

Og FCK, de går på landskampspause som førerhold i Superligaen med udsigt til et Europa League-gruppespil.

