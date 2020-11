Forstår ikke udvisning

- Jeg er ikke enig, men jeg må respektere det. Sket er sket, og jeg må leve med det, lød det fra FCK-anfører Zeca, der er overbevist om, at københavnerne kan slå FC Midtjylland uden ham

PARKEN (Ekstra Bladet): FC København må undvære kaptajn Zeca i slaget mod FC Midtjylland næste søndag i Herning.

Den græske landsholdsspiller så rødt i Parken efter to gule kort med få minutters mellemrum.

Allerede ved første advarsel havnede han i karantæneboksen, og han var stærkt utilfreds over, at han så gult efter duellen med Marcel Rømer.

- Måske du kan fortælle mig, om det var til gult? Måske er der frispark, men det var midt på banen ud for vores bænk. Der var andre situationer, hvor han (dommer Sandi Putros, red.) også kunne have givet gult, sagde Zeca, der heller ikke var voldsomt enig i sin anden advarsel, der også faldt efter en nærkamp med Rømer.

- Vi kæmper om bolden. Jeg har ikke set billederne, så det er svært for mig at sige, men det er et frispark midt på banen.

- Dommeren tager beslutningen. Jeg er ikke enig, men jeg må respektere det. Sket er sket, og jeg må leve med det, lød det fra Zeca, der udmærket vidste, at han var i akut karantænefare, men ikke holdt igen af den grund:

- Jeg er en spiller, der er i mange dueller, og måden, jeg spiller på, gør, at jeg altid er i større risiko end mange andre.

- Jeg var godt klar over, at jeg ville få karantæne, hvis jeg fik en advarsel. Men jeg har spillet mange kampe, hvor jeg var et gult kort fra en karantæne, hvor det ikke skete. I dag var bare en dårlig dag.

Highlights: Sprælsk seksmålskamp ender i løvernes favør

Jens Stage slås med skadesproblemer og var slet ikke i truppen mod Lyngby. Bliver han ikke klar, kan Robert Mudrazija blive bragt i spil i Herning.

- Om vi kan vinde uden mig? Selvfølgelig. FCK er ikke Zeca. Jeg er bare en lille del af det. Vi har 25 spillere, og jeg er sikker på, at den, der spiller, vil gøre det bedre end mig, sagde den udviste FCK-anfører.

Klapper i om Thorup: - Jeg tør ikke sige noget

Sen scoring ødelægger Schwäbes drømmekamp

Tredje røde kort efter VAR - på syv runder