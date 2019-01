Fortid i FCK og BIF: Nu spøger rigmand igen i Parkens opkøbsplaner

Han har en fremtrædende fortid i både FC København og Brøndby. Nu kan han muligvis være på vej til igen at spille en rolle i fodboldens verden.

Navnet er Aldo Petersen, og det handler om de aktuelle opkøbsplaner i Parken Sport & Entertainment.

Ekstra Bladet blev allerede i sidste uge præsenteret for rygterne om et muligt opkøb af Parken Sport & Entertainment. I den forbindelse blev det for Ekstra Bladet nævnt, at et stort amerikansk selskab skulle stå for opkøbet, mens advokat N.E Nielsen og Aldo Petersen var den danske forbindelse til investorerne.

I torsdags var Ekstra Bladet i kontakt med Aldo Petersen, der afviste, han ville spille en rolle i et muligt opkøbsforsøg på aktierne i Parken.

- Jeg har spillet en aktiv rolle i både Parken og i Brøndby. Min tid i fodboldens verden er overstået, lød det klare budskab fra Aldo Petersen.

- Du spiller altså ikke en rolle i forhold til et muligt opkøbsforsøg på Parkens aktier?

- Jeg er færdig med fodbold, slog han fast ved den lejlighed.

Aldo Petersen slog i torsdags fast, at han er færdig med fodbold. Foto: Lars Poulsen.

Efter mediet InsideBusiness tirsdag afslørede, at den amerikanske gigant Fortress vil købe Parken Sport & Entertainment, dukker Aldo Petersens navn i følge Ekstra Bladets kilder igen op i fællesskab med N.E Nielsen som den danske kobling til opkøbsforsøget.

InsideBusiness skrev, at Parken i løbet af denne uge bliver præsenteret for et opkøbstilbud. Fortress styres blandt andet af rigmanden Wes Edens, der sidste sommer købte sig ind i Aston Villa.

Investorerne påtænker at betale mellem 105-120 kr. pr. aktie. Det giver en samlet pris på 1-1,2 mia. kr. for Parken, skriver mediet.

Lønmodtagernes Dyrtidsfond, der ejer 29 procent af aktierne i Parken, bekræftede tirsdag overfor Børsen, at der er dialog med en britisk kapitalfond om et salg af aktierne i Parken.

Aldo Petersen kan muligvis være på vej igen til at spille en rolle i fodboldens verden. Foto: Åndahl Torben.

Aldo Petersen spillede en stor rolle i redningsforsøget på FCK tilbage i 1995. Han investerede i klubben og overtalte Flemming Østergaard til at forlade Lyngby. Siden scorede de to en stor skilling på den senere børsnotering af selskabet.

Aldo Petersen trådte ind i Parkens bestyrelse i 1997. Her sad han i forening med Flemming Østergaard, mens fodboldforretningen blev bygget op. Han forlod Parken i 2002.

Siden vendte Aldo Petersen først tilbage til fodboldens verden, da han i et tæt parløb med advokaten N.E Nielsen i 2013 stod for redningen af Brøndby på mirakuløs vis. Aldo sad som formand, og N.E Nielsen var medlem af klubbens bestyrelse.

Parkens formand, Bo Rygaard, og selskabets direktør, Jan Harrit, har i en meddelelse afvist, at opkøbstilbuddet allerede er landet på bordet.

- Under henvisning til rygterne i InsideBusiness dags dato om, at en gruppe udenlandske investorer påtænker at præsentere Parken Sport & Entertainment A/S’ bestyrelse for et købstilbud på aktierne i Parken Sport & Entertainment A/S, skal vi hermed meddele, at Parken Sport & Entertainment A/S ikke har været i dialog med nogen udenlandske investor grupper, og der er ikke blevet præsenteret noget købstilbud for PARKEN Sport & Entertainment A/S’ bestyrelse', lyder det i meddelelsen, der er underskrevet af bestyrelsesformand Bo Rygaard og koncerndirektør Jan Harrit.

Ekstra Bladet har igen i dag forsøgt at få en kommentar fra Aldo Petersen. Han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

