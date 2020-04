Foruroliget Don Ø: Frygter tronskifte

- Vores stilling som Skandinaviens største fodboldklub er truet. Det er dumt at sige, at ’det er vi ikke’, siger den tidligere FCK-boss

Den gamle hanløve brøler endnu.

Det er muligt, at Flemming Østergaard er sparket ud af FC København og er persona non grata i Parkens bestyrelseslokale, men hjertet banker fortsat for københavnerne.

Don Ø har fortsat et betydeligt antal aktier i Parken Sport & Entertainment og har også fortsat en mening om det selskab, han i mange år stod i spidsen for.

Og lige nu er han foruroliget.

Coronakrisen har ramt dansk fodbold hårdt, men FCK er ekstra hårdt ramt, fordi selskabets andre ben også lider under krisen.

- Hvis vi ser på, hvad det betyder sportsligt og økonomisk for de forskellige klubber, så er jeg for første gang meget, meget foruroliget. Også for vores klub FC København, siger Flemming Østergaard i et interview med Copenhagen Sundays.

Han peger på de store opgaver, som selskabets ledelse står over for: Lalandia skal sparkes i gang igen, og så skal der investeres betydelige summer i nye feriecentre, det slidte Parken og i træningsanlægget på Frederiksberg.

Flemming Østergaard i omfavnelse med manager Ståle Solbakken efter det seneste mesterskab i 2019. Foto: Jens Dresling

Flemming Østergaard kan være nervøs for, at man i den situation 'glemmer' også at investere i spillertruppen.

Han advarer mod at skære i Ståle Solbakkens budget. Tværtimod skal der bruges penge på at fastholde positionen.

- Det er nødvendigt for at spille med i Europa, og FCK skal spille med i Europa hvert år, for at det er en lønsom forretning.

- Vi bliver nødt til at være endnu skarpere til at købe de rigtige spillere og også åbne pungen, når det er nødvendigt. Ellers bliver der løbet fra os, siger Flemming Østergaard i interviewet og peger i første omgang på FC Midtjylland.

- Vores stilling som Skandinaviens største fodboldklub er truet. Det er dumt at sige, at ’det er vi ikke’. Hvis ikke der er villig kapital i den her svære tid, vil vi gå bag om dansen, lyder det fra Don Ø.

Han kan frygte, at storaktionærerne ikke vil det samme.

Erik Skjærbæk er ikke i Parkens for fodboldens skyld, mens Lars Seier Christensen har talt om sine store sportslige ambitioner.

- Jeg håber, at de to er både enige om de fremadrettede investeringer på den sportslige side og om at udvikle forretningen med Lalandia i spidsen, siger Flemming Østergaard, der i interviewet med Copenhagen Sundays fortæller, at han gerne havde set, at Lars Seier Christensen var blevet en del af Parkens bestyrelse.

FC København ligger p.t. nummer to i Superligaen, men er hele 12 point efter FC Midtjylland, der er på vej mod klubbens tredje mesterskab på seks år.

