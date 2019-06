Fransk klub bekræfter: - Han er på vej til København

Målmandskabalen er ved at gå op i FC København.

De danske mestre er både godt i gang med at købe og sælge en målmand.

Jesse Joronen har efterhånden i et stykke tid været hot i italienske Brescia, og nu har københavnerne tilsyneladende udset sig målmanden, der skal erstatte finnen, hvis et salg bliver en realitet.

Den tidligere Randers FC-spiller Kalle Johnsson står over for en retur til Superligaen. Han er i øjeblikket på kontrakt i franske Guingamp, men har ingen fremtid hos nedrykkeren, hvor hans aftale ellers løber en sæson endnu.

Ifølge klubbens træner, Patrice Lair, kommer den svenske landsholdsreserve ikke til at vende tilbage. Det fortalte han ifølge avisen Ouest-France efter træningen mandag.

- Kalle Johnsson kommer ikke igen. Han er ved at blive solgt til København, citerer Ouest-France Lair for at have sagt.

I to sæsoner var Kalle Johnsson en sikker sidste skanse for Randers FC. Foto: Jens Dresling

Kalle Johnsson nåede tre sæsoner i den lille franske klub. De to første var han trænerens foretrukne valg, men i sidste sæson, der endte med en nedrykning, var han oftest henvist til bænken.

I Guingamp var han i øvrigt holdkammerat med den tidligere Brøndby-kaptajn Johan Larsson, der efter kun et halvt år har fået revet sin kontrakt i stykker.

Hvis Kalle Johnsson ender i FC København, skal han konkurrere med norske Sten Grytebust om pladsen i målet.

Johnsson havde to gode sæsoner i Randers FC inden skiftet til Guingamp og var sidste sommer en del af den svenske VM-trup i Rusland.

