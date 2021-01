Freder Jes Dorph: Her må han gerne arbejde

Jes Dorph-Petersen glæder sig over, at han fortsat får lov at styre løjerne under Sunday Talks, et fast fanarrangement i Parken

Efter sin fyring fra TV2 måtte Jes Dorph-Petersen med ærgrelse også se sig fjernet fra en ellers meget fremskreden produktion af en dokumentarfilm hos Deluca Film.

Men i et forum vil han stadig få lov at håndtere mikrofonen, og her er den tidligere tv-vært i den grad på hjemmebane som mangeårig FCK-fan.

Han er nemlig fast ordstyrer under det såkaldte ’Sunday Talks’, et nyere koncept arrangeret af fanmediet Copenhagen Sundays, der har eksisteret i snart tyve år med David E. Bastian-Møller og Pelle Elikofer som bagmænd.

- Jeg har meddelt Jes, at vi meget gerne ser, at han fortsætter, siger David E. Bastian-Møller.

- Jes er en dygtig og sympatisk ordstyrer og rigtig god til det, han laver. Han har selv holdninger til FCK og må gerne blande sig med spørgsmål og anekdoter.

På cafeen Copenhagen Corner i Parken er en FCK-relateret gæst med på podiet til et betalingsarrangement, der efter planen skulle afvikles hver 14. dag.

Før den seneste corona-nedlukning havde folk som Parkens direktør Lars Bo Jeppesen, den tidligere anfører Michael Mio Nielsen og storaktionær Lars Seier Christensen lagt vejen forbi, mens træner Jess Thorup var på plads som næste gæst.

David E. Bastian-Møller (grå trøje) har meddelt Jes Dorph-Petersen, at han fortsat er velkommen i moderator-rollen. Foto: Dejan Obretkovic

David E. Bastian-Møller er med på, at han bevæger sig ud i lidt af et minefelt ved at forholde sig til den MeToo-relaterede sag. Samtidig føler han, at der er vigtige, retlige principper på spil.

- Det er selvfølgelig kompliceret, men jeg hæfter mig ved, at Jes ikke er dømt for noget, og hele måden, hans sag er kørt på, kan sagtens angribes, siger han.

- I mine øjne er MeToo kommet til at handle meget om straf og hævn, og jeg tror ikke, det var, hvad initiativtagerne havde tænkt sig.

- Jeg er stor tilhænger af, at der skal ske en kulturændring der, hvor den slags ting er sket, men det her har været en uheldig proces, hvor man har tilsidesat vigtige retsprincipper om, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist.

Flemming Østergaard og Jes Dorph-Petersen har i mange år gået til fodbold sammen i Parken, men siden Don Ø's fyring som æresmedlem har parret ikke været velsete i vip-logen. Foto: Mchael Stub/Ritzau Scanpix

Han mener samtidig, at det ville være 'hyklerisk at sætte folk på pause, som det i mediebranchen er sket med folk som Henrik Qvortrup, Jørgen Leth og Michael Dyrby'.

- Hvis nu Jes havde være dømt og straffet for noget for mange år siden, hvor længe skal han så afholdes fra at kunne arbejde som journalist?

Jes Dorph-Petersen er oprigtig glad for at få et positivt tilsagn midt i alle sine aktuelle fortrædeligheder, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg er meget glad for, at jeg fortsat må være med til de fodboldaftener, som i øvrigt er noget af det sjoveste, jeg har lavet i mange år. Det er et fint frikvarter for mig, og jeg synes, David og Pelle er nogle guttermænd.

