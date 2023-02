Frustration over FCK-stjerne: Afviser særbehandling

Jacob Neestrup har forståelse for de mange frustrationer over den skadesplagede Andreas Cornelius, men forsikrer, at man vender hver en sten for at få ham tilbage i omdrejninger

Begejstringen var enorm, da FC København i sommer kunne byde Andreas Cornelius velkommen hjem på transfervinduets sidste dag.

- Det er ikke hver dag, vi kan hente en dansk A-landsholdsspiller i sin bedste alder, lød det blandt andet fra sportsdirektør Peter Christiansen.

Men siden har der ikke været meget at juble over for hverken FC København eller Andreas Cornelius, der er blevet ramt af den ene skade efter den anden.

Andreas Cornelius har endnu ikke scoret i Superligaen, siden han er vendt hjem. Foto: Lars Poulsen

Sølle fem Superliga-kampe er det blevet til siden sommer, og den danske landsholdsangriber har endnu til gode at score i ligaen. Kun to gange i pokalopgøret mod Thisted er Cornelius kommet på tavlen.

Det har vakt både bekymring og frustration blandt fans, og der er der ikke noget at sige til, mener cheftræner Jacob Neestrup.

- Jeg forstår frustrationerne hos Andreas selv, jeg forstår frustrationerne fra holdkammeraterne og fra mig selv, siger han til Ekstra Bladet og resten af pressen i forbindelse med fredagens træning i Parken.

- Det er meget, meget lidt, jeg har haft ‘Corner’ til rådighed fra start. Derfor forstår jeg selvfølgelig også frustrationerne fra fansene. Andreas er en dygtig spiller, som vi og han selv havde ønsket kunne bidrage med flere minutter, end hvad han har gjort, og det gør vi selvfølgelig alt for at få ændret på.

Jacob Neestrup har igen og igen måttet se bort fra holdets store stjerne, der døjer med skader. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ingen særbehandling

Jacob Neestrup understreger, at man arbejder både hårdt og målrettet på at få den tårnhøje angriber tilbage i omdrejninger, men han er endegyldigt ude af søndagens opgør mod AaB.

Hvad der sker derfra, ved klubben endnu ikke.

- Selvfølgelig giver det nogle bekymringer, at han har været så meget skadet, som han har. Det gør selvfølgelig også, at vi kigger på, hvordan vi kan hjælpe ham for at hjælpe os selv, siger Neestrup, der fortæller, at man lige nu ‘vender hver en sten’.

Alligevel skal 29-årige Cornelius ikke forvente at få nogle former for særbehandling.

Heller ikke, selvom han tidligere har fortalt, at det i tidligere klub Trabzonspor fungerede godt, fordi han trænede mindre end sine holdkammerater.

Det vides endnu ikke, hvornår Cornelius igen er klar. Foto: Lars Poulsen

- Vi har overvejelser omkring alt, men jeg tror, at man skal passe rigtig meget på med at sammenligne ‘Corner’ i Tyrkiet og ‘Corner’ i Danmark. Bare temperaturen er der jo forskel på. Han er også blevet et år og to ældre. Der kan være noget der.

- Men udgangspunktet for os og for mig er, at hvis jeg gerne vil have et hold, der udvikler sig og spillere, der udvikler sig i holdets retning, så skal de helst være på træningsbanen.

- Det der med, at man sidder inde fire gange på en uge, og så kommer man ud og spiller kamp i weekenden, det tror jeg ikke på.

FC København tager søndag imod AaB, når de skal forsøge at spille sig endnu tættere toppen af Superligaen.